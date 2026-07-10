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10 липня 2026, 18:50

Норвезька компанія 1X представила гуманоїдного робота NEO з майже «людськими» руками

Норвезька компанія 1x.tech представила свою нову розробку — гуманоїдного робота NEO, який позиціонується як наступний крок в еволюції домашніх асистентів. Робот здатен до фізичних завдань та інтелектуальної допомоги в побуті.

Норвезька компанія 1x.tech представила свою нову розробку — гуманоїдного робота NEO, який позиціонується як наступний крок в еволюції домашніх асистентів.

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У компанії зазначають, що NEO розроблений для виконання широкого спектра рутинних справ, починаючи від прибирання та прання і закінчуючи перенесенням предметів вагою до 25 кілограмів. Окрім фізичної допомоги, пристрій оснащений голосовим AI-помічником, який здатен надавати інформацію про історію, шукати рецепти або давати поради у режимі реального часу, фактично виконуючи роль інтерактивного співрозмовника.

Основною інновацією пристрою, за заявою розробників, є конструкція роботизованих рук. Команда 1x.tech зосередилася на вирішенні проблеми створення кінцівок, які за рівнем чутливості та механікою максимально наближені до людських.

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Руки робота обладнані вбудованими сенсорами у подушечках пальців та спеціальною системою сухожиль, що дозволяє пристрою маніпулювати об'єктами з високою точністю. Як продемонстрували випробування, такі технологічні рішення дозволяють роботу вкручувати лампочки, акуратно розстібати одяг або виконувати складні маніпуляції, такі як відокремлення винограду від гілки без пошкодження ягід.

Це значний відхід від традиційної робототехніки, де акцент зазвичай робиться лише на грубій силі, а не на делікатності рухів.

Комерційна стратегія виходу NEO на ринок передбачає гнучку модель фінансування. Зацікавлені користувачі вже зараз можуть оформити підписку вартістю 499 доларів на місяць або ж придбати пристрій у повну власність за 20 000 доларів.

Початок офіційних продажів заплановано на кінець поточного року.

NEO вже повністю готовий до серійного виробництва та експлуатації в домашніх умовах. Водночас експерти галузі звертають увагу, що успіх такого проєкту залежатиме не лише від технологічної досконалості рук, а й від надійності програмного забезпечення, здатності робота адаптуватися до непередбачуваного середовища звичайного помешкання та безпеки взаємодії з людьми.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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