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6 липня 2026, 20:00

Головне за понеділок: тарифи на електроенергію, зміни в бронюванні та найкращій відгук місяця

Головне за понеділок, 7 липня

Головне за понеділок, 7 липняУкраїнцям хочуть змінити тарифи на електроенергію: коли світло буде дешевшимВ Україні можуть переглянути підхід до оплати електроенергії для населення.

Українцям хочуть змінити тарифи на електроенергію: коли світло буде дешевшим

В Україні можуть переглянути підхід до оплати електроенергії для населення. Йдеться про зміну коефіцієнтів у тризонному тарифі. Про це написав Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у травні 2026 року. Ним став клієнт Абанку під ніком Володимир Білогуб повідомив: із його рахунку були списані кошти, отримані за державною програмою «Скринінг здоров’я 40+». За словами клієнта, він не встиг скористатися виплатою за її цільовим призначенням, оскільки гроші були стягнуті приватним виконавцем.

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Джерело: Мінфін
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