Головне за понеділок: тарифи на електроенергію, зміни в бронюванні та найкращій відгук місяця

Українцям хочуть змінити тарифи на електроенергію: коли світло буде дешевшим

В Україні можуть переглянути підхід до оплати електроенергії для населення. Йдеться про зміну коефіцієнтів у тризонному тарифі. Про це написав Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Відгук місяця: чи можуть виконавці вилучати у боржників кошти державних програм

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у травні 2026 року. Ним став клієнт Абанку під ніком Володимир Білогуб повідомив: із його рахунку були списані кошти, отримані за державною програмою «Скринінг здоров’я 40+». За словами клієнта, він не встиг скористатися виплатою за її цільовим призначенням, оскільки гроші були стягнуті приватним виконавцем.

Українські агрохолдинги відмовляються від власного флоту

На початку великої війни кілька великих українських компаній зробили нетипове для себе рішення — купили власні судна. На той момент ставки фрахту злетіли в рази, іноземні судновласники боялися заходити в українські порти, а контроль над логістикою став питанням виживання бізнесу. Тепер ситуація змінилася: ті самі компанії продають флот.

Відверто про Укрзалізницю: нестача міжнародних рейсів, старі вагони, високі тарифи

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у подкасті на каналі «Що з економікою?» відповів на болючі питання щодо фінансової стійкості компанії, майбутнього рухомого складу та складнощів із міжнародними маршрутами.

Внесено зміни в правила бронювання для будівельників і перевізників

Міністерство розвитку громад та територій України змінило критерії визнання підприємств критично важливими для економіки у сферах будівництва, туризму та транспорту. Для частини компаній це означає реальний ризик втратити підставу для бронювання працівників від мобілізації.