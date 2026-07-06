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6 липня 2026, 13:59

Внесено зміни в правила бронювання для будівельників і перевізників

Міністерство розвитку громад та територій України змінило критерії визнання підприємств критично важливими для економіки у сферах будівництва, туризму та транспорту. Для частини компаній це означає реальний ризик втратити підставу для бронювання працівників від мобілізації. Про це повідомляє Liga Zakon

Міністерство розвитку громад та територій України змінило критерії визнання підприємств критично важливими для економіки у сферах будівництва, туризму та транспорту.

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Що змінилося по галузях

Найсуттєвіші зміни отримали будівельні компанії та пасажирські автоперевізники.

Для будівельних підприємств вперше запровадили штатний ценз: компанія повинна мати не менше 20 застрахованих працівників за останній місяць і щонайменше два чинні договори вартістю від 3 млн грн кожен.

Раніше таких вимог не існувало — невеликі компанії могли претендувати на статус без обмежень за розміром.

Автоперевізникам ускладнили вимоги одразу з кількох показників:

  • пасажирські перевізники тепер потребують не менше трьох дозволів на приміські та міжміські маршрути замість одного, як раніше, плюс резерв автобусів у розмірі 10%
  • вантажні перевізники підтверджуватимуть статус мінімум п'ятьма перевезеннями за 90 днів через систему «Електронна черга перетину кордону»

Авіакомпаніям, навпаки, скасували критерій за місткістю літаків — раніше потрібно було мати борти від 100 крісел. Формально це полегшення, але для частини операторів, які орієнтувалися саме на цей показник, ситуація ускладнилася: їм доведеться знаходити іншу підставу для підтвердження статусу.

Туристичний бізнес отримав змішані зміни. З одного боку, коло пільговиків для соціальних турів розширили: до переліку додали учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та дітей загиблих військових. З іншого — з'явився кількісний поріг: не менше 300 осіб на рік зі знижкою від 50%.

Фактично логіка змін спільна для всіх галузей: держава підвищує планку для отримання статусу, щоб залишити бронювання лише для тих підприємств, які масштабно забезпечують критичні функції в економіці.

Читайте також: Нові критерії бронювання: кого торкнуться зміни та що має зробити бізнес

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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EconomistPetya
EconomistPetya
6 липня 2026, 15:28
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Правильное решение. Почему одни сидят в окопах, а другие живут свою лучшую жизнь под бронью. В Израиле служить должны все пригодные к службе, там нет такого понятия как бронь, и у нас так будет.
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