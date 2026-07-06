Внесено зміни в правила бронювання для будівельників і перевізників

Міністерство розвитку громад та територій України змінило критерії визнання підприємств критично важливими для економіки у сферах будівництва, туризму та транспорту. Для частини компаній це означає реальний ризик втратити підставу для бронювання працівників від мобілізації. Про це повідомляє Liga Zakon

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Що змінилося по галузях

Найсуттєвіші зміни отримали будівельні компанії та пасажирські автоперевізники.

Для будівельних підприємств вперше запровадили штатний ценз: компанія повинна мати не менше 20 застрахованих працівників за останній місяць і щонайменше два чинні договори вартістю від 3 млн грн кожен.

Раніше таких вимог не існувало — невеликі компанії могли претендувати на статус без обмежень за розміром.

Автоперевізникам ускладнили вимоги одразу з кількох показників:

пасажирські перевізники тепер потребують не менше трьох дозволів на приміські та міжміські маршрути замість одного, як раніше, плюс резерв автобусів у розмірі 10%

вантажні перевізники підтверджуватимуть статус мінімум п'ятьма перевезеннями за 90 днів через систему «Електронна черга перетину кордону»

Авіакомпаніям, навпаки, скасували критерій за місткістю літаків — раніше потрібно було мати борти від 100 крісел. Формально це полегшення, але для частини операторів, які орієнтувалися саме на цей показник, ситуація ускладнилася: їм доведеться знаходити іншу підставу для підтвердження статусу.

Туристичний бізнес отримав змішані зміни. З одного боку, коло пільговиків для соціальних турів розширили: до переліку додали учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та дітей загиблих військових. З іншого — з'явився кількісний поріг: не менше 300 осіб на рік зі знижкою від 50%.

Фактично логіка змін спільна для всіх галузей: держава підвищує планку для отримання статусу, щоб залишити бронювання лише для тих підприємств, які масштабно забезпечують критичні функції в економіці.

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