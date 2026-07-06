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6 липня 2026, 17:08

Відверто про Укрзалізницю: нестача міжнародних рейсів, старі вагони, високі тарифи

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у подкасті на каналі «Що з економікою?» відповів на болючі питання щодо фінансової стійкості компанії, майбутнього рухомого складу та складнощів із міжнародними маршрутами.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у подкасті на каналі «Що з економікою?

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Попри те, що в першому кварталі 2026 року «Укрзалізниця» зафіксувала збиток у розмірі 7,9 млрд грн, Олександр Перцовський наголошує: компанія продовжує працювати, попри постійні атаки ворога та втрату колишніх доходів від транзиту.

Чому Укрзалізниця підвищує тарифи на перевезення?

Раніше збитки перекривалися доходами від транзиту (російського та білоруського), який приносив понад мільярд доларів. Ці часи завершилися, також втрачено вантажі з Донбасу. Вантажні перевезення, які раніше все це перекривали, тепер не здатні це робити, бо обсяги впали вдвічі, а тарифи з 2022 року не переглядалися. Водночас витрати (електроенергія, зарплати, паливо) стрімко зростали.

Наприклад, лише зростання цін на електроенергію коштувало УЗ цього року понад 6 млрд грн. Зараз перед компанією стоїть задача — збалансувати ці три сегменти.

Для стабілізації фінансового стану уряд запровадив модель державного замовлення (PSO) для пасажирських перевезень далекого сполучення, що дозволило відійти від крос-субсидіювання. Наступним кроком має стати індексація вантажних тарифів, яка, за словами голови правління, є вимушеною і компромісною.

Компанія також активно оптимізує витрати, зокрема шляхом продажу непрофільних активів та скорочення капітальних інвестицій.

Читайте також: Укрзалізниця піднімає тарифи: що зміниться з 1 серпня

Чому пасажири скаржаться на незадовільний рухомий склад?

Окрему увагу в інтерв'ю було приділено оновленню парку. Перцовський наголосив, що росія оголосила війну залізниці, постійно вибиваючи локомотиви. Зараз робиться все можливе для захисту та ремонту пошкодженої техніки, щоб ані пасажири, ані вантажоперевізники не відчували дефіциту тяги.

Але є проблеми, зокрема з поїздами Інтерсіті+. Вони потребують виключно системних довгострокових рішень для ремонту.

На повну заміну 1600 пасажирських вагонів потрібно понад 2 млрд доларів, проте «Укрзалізниця» реалізує системну програму оновлення, спираючись на локалізоване виробництво та капітально-відновлювальні ремонти.

Щодо локомотивів, компанія підписала стратегічну угоду з компанією Alstom на постачання 55 нових електровозів, і це стане найбільшою інвестицією в рухомий склад.

Чому немає прямого поїзда на Варшаву?

Обговорюючи міжнародні маршрути, Перцовський підтвердив, що запуск прямого потяга до Варшави з використанням широких вагонів «Укрзалізниці» наразі блокується з політичних причин з польського боку, попри технічну доведеність такої можливості. Водночас співпраця з іншими країнами-сусідами, зокрема Угорщиною, розвивається успішно і вже скоро можна очікувати запуску таких потягів.

Підсумовуючи, голова правління підкреслив, що головна сила компанії — це люди. Залізничники продовжують працювати в умовах постійної небезпеки та часто за низького рівня оплати праці, що залишається одним із ключових викликів для менеджменту.

Читайте також: Укрзалізниця попередила про критичний дефіцит квитків влітку і дала поради, як їх придбати

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+16
BigBend
BigBend
6 липня 2026, 17:40
#
Вічна спека і закриті вікна. Це те, виправлення чого не потребує жодних коштів, і вони навіть з цим впоратись не можуть.
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0
Евгений Петров
Евгений Петров
6 липня 2026, 20:25
#
О боже мой мне *** ©
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0
Skeptik777
Skeptik777
6 липня 2026, 23:45
#
Запоріжжя-Тернопіль купе по УБД 255 грн… назад їхав, то кондиціонер холодив аж занадто. Які там високі тарифи? Вагони нормальні.
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