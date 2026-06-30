Головне за вівторок: 3,9 млрд євро від ЄС, нові вимоги до ломбардів та перевірка рахунків за кордоном

ЄС переказав Україні ще 3,9 мільярди євро: куди підуть гроші

До спеціального фонду Державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб. Про це написала прем'єрка Юлія Свириденко.

НБУ висунув нові вимоги до ломбардів та фінансових компаній

Національний банк України оновив правила діяльності для небанківських фінансових установ. Відтепер ломбарди мають можливість отримати ліцензію на ломбардну діяльність та дозвіл на готівкову торгівлю валютою через єдиний пакет документів. Це суттєво економить час, проте вимагає від установ виконання додаткових умов.

З 1 липня фінансові рахунки українців за кордоном перевірятимуть за новими правилами

Міністерство фінансів оновило Порядок застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS). Стандарт враховує розвиток сучасної фінансової системи, зокрема, поширення електронних грошей, цифрових валют центральних банків і фінансових інструментів, пов'язаних із віртуальними активами.

Депозит, отриманий у спадок, чужий кредит та арешт рахунків: головні банківські суперечки місяця

У травні споживачі фінансових послуг доволі активно ділилися враженнями про свій досвід користування банківськими послугами — за місяць у розділі «Відгуки» зʼявилося 260 нових повідомлень. Із них зараховано та надіслано на розгляд фінустановам 63. Банки змогли знайти рішення лише у 36 випадках.

У Верховній Раді України зареєстровано альтернативний проєкт Закону про інвестиційні рахунки

Верховна Рада розглядає альтернативні шляхи залучення капіталу на ринок цінних паперів. Проєкт закону № 15314−1 пропонує суттєво зменшити податкове навантаження на доходи роздрібних інвесторів. Ставка ПДФО для них може скоротитися з 18% до 5%. Ці зміни стосуються тих, хто вкладає власні кошти у публічні корпоративні облігації та папери інвестиційних фондів.