Четвертий місяць у «мінусі»: у травні світові продажі Toyota впали на 7,2% через слабкий попит у Китаї

У понеділок, 29 червня, корпорація Toyota повідомила, що її світові продажі у травні 2026 року скоротилися на 7,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 834 279 одиниць. Падіння показників фіксується вже четвертий місяць поспіль, що пов'язано зі млявим попитом у Китаї, який постраждав від зростання цін на бензин на тлі конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Kyodo News.

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Експорт компанії з Японії до країн Близького Сходу у звітному місяці обвалився на 65,9% до 7 323 автомобілів. Показник демонструє негативну динаміку третій місяць поспіль, що, найімовірніше, спричинено збоями в логістиці через регіональний конфлікт.

За даними найбільшого у світі автовиробника, глобальні обсяги виробництва компанії знизилися на 5,5% до 765 470 автомобілів, зафіксувавши перше падіння за останні три місяці.

У Toyota зазначили, що продажі на зовнішніх ринках просіли на 9,6% до 715 898 одиниць. Зокрема, через збереження жорстких ринкових умов продажі в Китаї впали на 31,7%, склавши 102 299 машин.

Продажі у Сполучених Штатах просіли на 0,6% до 238 800 одиниць, фактично залишившись на рівні минулого року, попри стабільно високий попит на гібридні автомобілі. Водночас на Близькому Сході зафіксовано спад продажів на 38,6% до 29 568 авто.

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Зрстання продажів на внутрішньому ринку

Натомість на внутрішньому ринку Японії продажі зросли на 11,1% до 118 381 одиниці. Попит тут залишається високим завдяки успішній реалізації нових моделей, зокрема кросовера RAV4 та електромобіля bZ4X.

Продажі в Індії також підскочили на 15,3% до 30 227 автомобілів, чому посприяло зниження автомобільних податків у країні.

Закордонне виробництво Toyota скоротилося на 9,4% до 514 882 автомобілів, що стало першим річним падінням за три місяці. Обсяги випуску в Північній Америці та Європі зменшилися через меншу кількість робочих днів, а в Китаї виробництво впало на 23% до 98 536 машин.

При цьому внутрішнє виробництво в Японії зросло на 3,7% до 250 588 одиниць. Це перше збільшення обсягів за останні сім місяців, яке вдалося забезпечити завдяки запуску у виробництво нових моделей.

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Як справи у інших японські автогігантів

Загальні світові продажі восьми провідних автовиробників Японії, включно з Toyota, у травні скоротилися на 2,6% проти минулого року до 1 966 434 автомобілів.

Продажі компанії Honda впали на 4,9% до 283 623 одиниць, що також пов'язано зі слабким попитом на китайському ринку.

Корпорація Nissan, яка наразі переживає непрості часи, зафіксувала спад продажів на 10,3% до 229 870 авто.

Водночас компанія Suzuki продемонструвала стрімке зростання — її продажі підскочили на 23,2%, сягнувши 307 918 одиниць. Головними драйверами для компанії стали високий попит в Індії (на тлі податкових пільг) та впевнене зростання на інших ринках, що розвиваються.

Сукупне глобальне виробництво всіх восьми японських автовиробників становило 1 903 550 автомобілів (мінус 3,7%), тоді як випуск машин безпосередньо в Японії знизився на 0,9% до 598 817 одиниць.