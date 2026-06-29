Головне за понеділок: НБУ змінює правила про банківську таємницю, уряд тестує сервіс для повернення українців, Миколі Тищенку оголосили підозру

Уряд тестує сервіс «Додому», щоб повертати українців з-за кордону

Міністерство соціальної політики України презентувало цифрову платформу «Додому», розроблену як комплексний інструмент для українців, що перебувають за кордоном і розглядають можливість повернення. Ресурс зараз працює в тестовому режимі.

Базова соціальна допомога: почався перехід до адресної оцінки фінансових потреб сімей

Базову соціальну допомогу сьогодні вже отримують 22 тисячі українських сімей. Це близько 68 тисяч громадян. Програма поки запущена в пілотному режимі, але законопроєкт, який закладає її основу, вже пройшов перше читання у Верховній Раді.