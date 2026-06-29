Головне за понеділок, 29 червня.
Головне за понеділок: НБУ змінює правила про банківську таємницю, уряд тестує сервіс для повернення українців, Миколі Тищенку оголосили підозру
НБУ хоче змінити правила розкриття банківської та фінансової таємниці
Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів, які регулюють порядок розкриття банківської таємниці, таємниці надавачів платіжних послуг, фінансової та страхової таємниці.
Уряд тестує сервіс «Додому», щоб повертати українців з-за кордону
Міністерство соціальної політики України презентувало цифрову платформу «Додому», розроблену як комплексний інструмент для українців, що перебувають за кордоном і розглядають можливість повернення. Ресурс зараз працює в тестовому режимі.
Базова соціальна допомога: почався перехід до адресної оцінки фінансових потреб сімей
Базову соціальну допомогу сьогодні вже отримують 22 тисячі українських сімей. Це близько 68 тисяч громадян. Програма поки запущена в пілотному режимі, але законопроєкт, який закладає її основу, вже пройшов перше читання у Верховній Раді.
НАБУ та САП оголосили про підозру Миколі Тищенку за вирішення «питання з кол-центрами»
НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку (пишуть ЗМІ) у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.
У НБУ розділилися думки щодо облікової ставки: частина членів КМП допускає підвищення до 16%
Думки членів Комітету з монетарної політики Нацбанку щодо подальшої динаміки облікової ставки розділилися. Більшість учасників дискусії вважають, що за поточних умов НБУ може й надалі утримувати ставку на незмінному рівні, тоді як частина членів КМП не виключає її підвищення до 15,5−16% упродовж наступних місяців.
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