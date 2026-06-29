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29 червня 2026, 16:42

НАБУ та САП оголосили про підозру Миколі Тищенку за вирішення «питання з кол-центрами»

НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку (пишуть ЗМІ) у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку (пишуть ЗМІ) у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

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Що каже слідство

За даними слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих «кол-центрів», попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад 1 млн дол. США неправомірної вигоди.

За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав.

Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

Згодом депутат відобразив цей дохід у щорічній декларації, чим, за даними слідства, умисно вніс до неї завідомо недостовірні відомості.

Дії особи кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 366−2 КК України.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення та інші особи, які можуть бути причетними до його вчинення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+44
Евгений Петров
Евгений Петров
29 червня 2026, 17:55
#
О никогда такого не было и вот опять ©
+
0
efess
efess
29 червня 2026, 22:57
#
А где он сейчас вообще находится? Далеко, далеко?😜
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