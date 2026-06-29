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29 червня 2026, 15:33

У НБУ розділилися думки щодо облікової ставки: частина членів КМП допускає підвищення до 16%

Думки членів Комітету з монетарної політики Нацбанку щодо подальшої динаміки облікової ставки розділилися. Більшість учасників дискусії вважають, що за поточних умов НБУ може й надалі утримувати ставку на незмінному рівні, тоді як частина членів КМП не виключає її підвищення до 15,5−16% упродовж наступних місяців. Про це йдеться у Підсумках дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки 17 червня 2026 року.

Думки членів Комітету з монетарної політики Нацбанку щодо подальшої динаміки облікової ставки розділилися.

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Позиція членів КМП

Семеро членів КМП зазначили, що за умови збереження контрольованих інфляційних очікувань, жвавого попиту на гривневі активи та стійкої ситуації на валютному ринку достатнім кроком буде подальше утримання облікової ставки на поточному рівні.

На їхню думку, останні зміни в балансі ризиків, зокрема стабілізація світових цін на енергоносії, можуть сприяти тому, що інфляція на кінець року залишатиметься близькою до квітневого прогнозу НБУ. Водночас незначні відхилення від прогнозної траєкторії, за їхньою оцінкою, не матимуть критичного впливу на інфляційні очікування та подальшу цінову динаміку.

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За такого сценарію Нацбанк зможе зберігати нинішній рівень монетарних умов. Він, з одного боку, має бути сумісним із досягненням інфляційної цілі на горизонті політики, а з іншого — дозволить підтримувати кредитування на тлі сповільнення економіки.

Водночас четверо інших членів КМП вважають, що баланс ризиків залишається зміщеним угору, а динаміка базової інфляції може свідчити про сильніший ціновий тиск, ніж очікувалося раніше.

На їхню думку, у разі подальшого відхилення загальної інфляції від прогнозної траєкторії та її наближення до порогового рівня уваги — близько 10% — інфляційні очікування можуть швидко погіршитися. Це, своєю чергою, здатне знизити інтерес населення та бізнесу до гривневих активів.

За такого розвитку подій НБУ, ймовірно, доведеться посилити монетарну політику та підвищити облікову ставку до 15,5−16% упродовж наступних місяців для збереження контрольованості інфляційних процесів.

Водночас члени КМП погодилися, що оновлений макроекономічний прогноз у липні дасть змогу комплексніше оцінити перспективи інфляційного та економічного розвитку. Саме він має стати більш ґрунтовною основою для ухвалення наступних рішень із монетарної політики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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