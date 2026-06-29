Базова соціальна допомога: почався перехід до адресної оцінки фінансових потреб сімей

Базову соціальну допомогу сьогодні вже отримують 22 тисячі українських сімей. Це близько 68 тисяч громадян. Програма поки запущена в пілотному режимі, але законопроєкт, який закладає її основу, вже пройшов перше читання у Верховній Раді. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

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Головна відмінність БСД від існуючої системи полягає в тому, що допомогу призначають не за категорією (пенсіонер, ВПО, багатодітна родина чи особа з інвалідністю), а за реальним рівнем доходів і потребами конкретної сім'ї. Якщо доходів не вистачає, держава допоможе, незалежно від статусу.

Мінімальна виплата наразі нараховує 3 328 грн на місяць, тобто не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розмір залежить від складу сім'ї:

перший член сім'ї отримує 100% базової величини

кожний наступний — також 100%

для людей з інвалідністю розмір виплати визначатиме Кабмін окремо

Розмір базової допомоги щороку закріплюватимуть у законі про держбюджет.

Але БСД передбачає не тільки грошові виплати. До законопроєкту, який готується до другого читання, додаються соціальні послуги: догляд за самотніми громадянами похилого віку, підвищення кваліфікації, допомога у пошуку роботи. Це робиться, щоб допомогти сім'ї вийти зі складних обставин, а не тримати мінімальний рівень життя за рахунок виплат.

«Головний показник ефективності — не кількість виплат, а кількість сімей, які знайшли роботу та стали економічно незалежними», — зазначив Улютін.

Програму реалізує Мінсоцполітики разом зі Світовим банком у рамках проєкту SPIRIT за підтримки Британії, Японії та Німеччини. Загальний обсяг фінансування — $880 млн.

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