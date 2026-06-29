Базову соціальну допомогу сьогодні вже отримують 22 тисячі українських сімей. Це близько 68 тисяч громадян. Програма поки запущена в пілотному режимі, але законопроєкт, який закладає її основу, вже пройшов перше читання у Верховній Раді. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.
Базова соціальна допомога: почався перехід до адресної оцінки фінансових потреб сімей
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Головна відмінність БСД від існуючої системи полягає в тому, що допомогу призначають не за категорією (пенсіонер, ВПО, багатодітна родина чи особа з інвалідністю), а за реальним рівнем доходів і потребами конкретної сім'ї. Якщо доходів не вистачає, держава допоможе, незалежно від статусу.
Мінімальна виплата наразі нараховує 3 328 грн на місяць, тобто не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Розмір залежить від складу сім'ї:
- перший член сім'ї отримує 100% базової величини
- кожний наступний — також 100%
- для людей з інвалідністю розмір виплати визначатиме Кабмін окремо
Розмір базової допомоги щороку закріплюватимуть у законі про держбюджет.
Але БСД передбачає не тільки грошові виплати. До законопроєкту, який готується до другого читання, додаються соціальні послуги: догляд за самотніми громадянами похилого віку, підвищення кваліфікації, допомога у пошуку роботи. Це робиться, щоб допомогти сім'ї вийти зі складних обставин, а не тримати мінімальний рівень життя за рахунок виплат.
«Головний показник ефективності — не кількість виплат, а кількість сімей, які знайшли роботу та стали економічно незалежними», — зазначив Улютін.
Програму реалізує Мінсоцполітики разом зі Світовим банком у рамках проєкту SPIRIT за підтримки Британії, Японії та Німеччини. Загальний обсяг фінансування — $880 млн.
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Коментарі - 1
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками…
«майнового стану"-тобто і багаті і бідні не можуть мати преференцій/обмежень.