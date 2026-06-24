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24 червня 2026, 12:01

Нафта наближається до чотиримісячного мінімуму на тлі ослаблення ризиків постачання

У середу, 24 червня, нафта подешевшала більш ніж на 1%, продовживши падіння цього тижня та торгуючись поблизу чотиримісячного мінімуму. Це відбуається на тлі сигналів, що дедалі більше нафтових танкерів можуть почати виходити з Ормузької протоки, повідомляє Reuters.

Нафта наближається до чотиримісячного мінімуму на тлі ослаблення ризиків постачання
Фото: pixabay

Ціни на нафту

Станом на 10:25 ф’ючерси на нафту Brent знизилися на $0,96 (1,3%) до $76,12 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $0,92 (1,3%) до $72,29 за барель.

У вівторок обидва бенчмарки закрилися приблизно на 1% нижче, оновивши мінімальні рівні з початку березня.

«Ознаки поступової нормалізації руху танкерів через Ормузьку протоку, разом із триваючими переговорами про припинення вогню та очікуваннями додаткового повернення іранської нафти на світові ринки суттєво зменшили занепокоєння щодо постачання», — зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Ціни також перебувають під тиском після того, як Вашингтон надав Тегерану 60-денний виняток із санкцій після початкових мирних переговорів, дозволивши Ірану продавати нафту, а також через зниження напруги в Лівані.

«Ціни на нафту знизилися на тлі очікувань послаблення напруженості між США та Іраном і відновлення постачання через Ормузьку протоку», — сказав старший економіст Mitsubishi UFJ Research and Consulting Томомічі Акутa.

Він додав, що подальший прогрес у ядерних переговорах може повернути ціни до довоєнних рівнів.

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Переговори

У вівторок, 23 червня, Оман та Іран домовилися продовжити обговорення правил судноплавства в протоці. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що будь-яка спроба Ірану запровадити транзитні збори порушуватиме міжнародне право.

Водночас залишається невизначеність щодо стійкості домовленостей. Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Іран нібито погодився на «безстрокові» ядерні інспекції, тоді як Тегеран заперечив, що давав такі зобов’язання.

Інвестори також стежать за тим, як швидко виробники на Близькому Сході зможуть відновити експорт, і чи збільшиться кількість суден у регіоні.

За даними іранського військового джерела, агентство Fars повідомило, що щодня через протоку пропускають обмежену кількість суден у координації з ВМС Корпусу вартових Ісламської революції.

Дані відстеження суден показали, що у вівторок через протоку пройшли три «застряглі» супертанкери. Морське агентство ООН заявило, що триває евакуаційний план, який має дозволити сотням заблокованих суден пройти протоку після домовленостей про припинення вогню між США та Іраном.

Запаси нафти

Тим часом, запаси нафти впали на 765 000 барелів за тиждень, що завершився 19 червня, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти. Дев'ять аналітиків, опитаних Reuters, оцінили, що запаси нафти в середньому скоротилися приблизно на 4,5 мільйона барелів за останній тиждень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
24 червня 2026, 13:19
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Для патужної тоталітарно демократичної народної республіки це не актуально, бо в нас як, рак на горі перднув — значить треба витрати перекладати на кінцевого споживача, а щоб напудрити мізки людям, скажемо що у зв`язку з тим що в нас що завгодно подорожчало, ось вимушені підняти ціни, це класика вже в україні.
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