Штрафів поки не буде: Рада відклала обов’язкове додавання біоетанолу до бензину до 2026 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 червня 2025, 18:53

Штрафів поки не буде: Рада відклала обов’язкове додавання біоетанолу до бензину до 2026 року

Верховна Рада перенесла на 1 січня 2026 року вимогу щодо обов’язкового вмісту 5% біоетанолу в бензині з октановим числом нижче 98. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада перенесла на 1 січня 2026 року вимогу щодо обов’язкового вмісту 5% біоетанолу в бензині з октановим числом нижче 98.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Додавання 5% біоетанолу до бензинів А-92 та А-95, що продаються на АЗС, є обов’язковим з 1 травня 2025 року. Однак штрафувати за порушення почнуть з 2026 року», — зазначив депутат.

Нагадаємо

У червні 2024 року парламент ухвалив закон № 3769-IX, який зобов’язує додавати щонайменше 5% біоетанолу до складу бензину з 1 травня 2025 року. Ця вимога не стосується палива з октановим числом 98 і вище.

Згідно із законом, продаж бензину без біокомпонентів на АЗС каратиметься штрафом у розмірі семи прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожні 1000 л партії, що реалізується (наразі це понад 21 000 грн).

Читайте також: В Україні різко подорожчало паливо: які цифри незабаром побачимо на стелах АЗС

Запровадження норми пояснюється міжнародними зобов’язаннями України щодо збільшення частки відновлюваної енергії в транспортному секторі та умовами членства в Енергетичному співтоваристві.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
18 червня 2025, 19:04
#
Роман вчерго демонструє підвищений рівень своєї професійної некомпетентності

Рада відклала обов’язкове додавання біоетанолу до бензину до 2026 року

Це брехня, обов’язкове додавання біоетанолу до бензину прийнято як закон ще рік тому і почало діяти з 1 травня 2025 року

Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Він повідомим зовсім про інше: про те що штраф за порушення обов’язкових вимог можна буде накласти лише з 2026 року

Власне трохи нижче Роман про це і пише

«Додавання 5% біоетанолу до бензинів А-92 та А-95, що продаються на АЗС, є обов’язковим з 1 травня 2025 року. Однак штрафувати за порушення почнуть з 2026 року», — зазначив депутат.

Але ніяких слідів роботи мозку Романа при написанні не помічено тому він легко вставляє в текст новини те що протирічить як заголовку так і першому абзацу.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами