Штрафів поки не буде: Рада відклала обов’язкове додавання біоетанолу до бензину до 2026 року

Верховна Рада перенесла на 1 січня 2026 року вимогу щодо обов’язкового вмісту 5% біоетанолу в бензині з октановим числом нижче 98. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«Додавання 5% біоетанолу до бензинів А-92 та А-95, що продаються на АЗС, є обов’язковим з 1 травня 2025 року. Однак штрафувати за порушення почнуть з 2026 року», — зазначив депутат.

Нагадаємо

У червні 2024 року парламент ухвалив закон № 3769-IX, який зобов’язує додавати щонайменше 5% біоетанолу до складу бензину з 1 травня 2025 року. Ця вимога не стосується палива з октановим числом 98 і вище.

Згідно із законом, продаж бензину без біокомпонентів на АЗС каратиметься штрафом у розмірі семи прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожні 1000 л партії, що реалізується (наразі це понад 21 000 грн).

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Запровадження норми пояснюється міжнародними зобов’язаннями України щодо збільшення частки відновлюваної енергії в транспортному секторі та умовами членства в Енергетичному співтоваристві.