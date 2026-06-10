Чому готівковий долар вже вище 45 грн/$: до яких сюрпризів готуватися

Зростання міжбанківських котирувань долара практично до 45 гривень, і євро — до рівнів близько 52 гривень в Україні, налякало як громадян, так і бізнес. Люди знову побігли до обмінників закупляти валюту, а головне питання, яке хвилює власників гривневих заощаджень, — як глибоко дозволить НБУ впасти нацвалюті? Про це й поговоримо.

Долар та євро почали зростати з кінця минулого тижня.

Графік долара (міжбанк)

Графік євро (міжбанк)

Нацбанк останні декілька днів проводить інтервенції практично щодня. При цьому регулятор дав можливість гривні просідати, що зараз вигідно для бюджету (акцизи та митні збори за імпортними товарами прив'язані до офіційного курсу долара та євро). Також потрібно враховувати, що при переоцінці золотовалютних резервів Нацбанку при зростаючому курсі в його балансі фіксується позитивний результат. Це формально збільшує прибуток регулятора, який потім надійде до бюджету у вигляді перерахувань самого НБУ. Зміцнення долара та євро підтримує експортерів, які одержують більше гривні від продажу валютного виторгу.

Щоправда, зростання курсу загрожує черговим стрибком цін на імпортні товари, що сукупно з іншими інфляційними «провокаторами» (високі ціни на пальне, проблеми з кадрами на ринку праці, зростання комунальних тарифів) у результаті може прискорити зростання споживчих цін в Україні.

На такі швидкі зрушення за безготівковим курсом вимушено зреагував і готівковий ринок, де, за свідченням власників великих мереж обмінників, попит на готівковий долар та євро останніми днями зріс на 15−20%. Це підтверджує статистика Нацбанку.

Операції фізичних осіб із купівлі /продажу іноземної валюти

Поки що щоденний перекіс у бік активного скуповування валюти населенням над сумами її здачі в обмінники або продажів із карток не є таким критичним для валютного ринку України. Наприклад, за 5 червня він становив на день близько $26,3 млн, але це вже й не білянульовий рівень, який спостерігався наприкінці травня.

Динаміка курсу готівкового долара

Динаміка курсу готівкового євро

У результаті на готівковому ринку до вечора 9 червня долар продавали за 45,05−45,20 гривень, євро — за 52,10−52,50 гривень, а динаміка зростання цінників обмінників психологічно працює поки що проти гривні.

До чинників, які «розігріли» валютні котирування у нас (окрім того, що НБУ трохи відпустив долар), варто зарахувати розклади на міжнародному валютному ринку. Вже зараз там розпочалися валютні ралі за парою євро/долар перед майбутніми засіданнями ЄЦБ (11 червня) та ФРС США (17 червня) щодо відсоткових ставок.

Графік євро/долар

Це через прямий перерахунок пар долар/гривня та євро/долар негайно призводив до періодичних стрибків офіційного курсу євро щодо гривні в Україні.

Проблемою та викликом для стабільності курсу долара та євро у світі та в Україні найближчими днями стане наростання інтриги навколо рішень ЄЦБ та ФРС США щодо відсоткових ставок. Ще місяць-півтора тому ринок закладав до своїх сценаріїв збереження ставок європейським регулятором, а також велику ймовірність аналогічного рішення Федрезерва. Але зараз ситуація різко змінилася.

Збереження високих цін на енергоносії через війну на Близькому Сході і блокування Ормузької протоки, що зберігається, спровокували серйозне зростання інфляції в ЄС і Штатах. Річна інфляція у США у другому кварталі 2026 року прискорилася до 3,81%, що стало максимальним показником за останні три роки. Річна інфляція в єврозоні на початку літа 2026 року, за попередніми оцінками Євростату, сягнула 3,2%, що стало 33-місячним максимумом.

Отже, тепер є велика ймовірність, що вже 11 червня ЄЦБ підвищить свої ставки на 0,25% річних, щоб спрацювати на попередження і почати придушувати зростання цін у Європі. А ось щодо ФРС США — поки що більшість аналітиків прогнозують збереження ставок: вони думають, що голова Федрезерва Кевін Ворш не наважиться розпочинати свою роботу в статусі голови американського центробанку з підвищення ставок, проти чого категорично виступає президент США Дональд Трамп. Тому на тлі різних сценаріїв поведінки ЄЦБ та ФРС США найближчими днями валютний шторм за парою євро/долар лише посилиться, що негайно позначиться і на курсі євро в Україні.

Що буде з валютою в Україні найближчими днями

Відразу скажу, що, попри зростання волатильності курсів долара та євро останніми днями, ситуація на валютному ринку України залишається під повним контролем Нацбанку. Навіть після зниження золотовалютних резервів до $45,7 млрд (на 1 червня) за щоденних обсягів міжбанку в $200 млн-300 млн Нацбанк зберігає за собою статус головного гравця на нашому валютному ринку. І саме він через політику «гнучкого курсоутворення» та постійних інтервенцій із продажу долара формує курсовий тренд.

Але треба розуміти, що на тлі світових геополітичних цунамі та продовження війни рф проти України наша країна зараз — заручник ситуації. Надходження від наших міжнародних партнерів (зараз здебільшого це Євросоюз, тобто фіндопомога заходить в євро) та їхні витрати урядом суттєво змінюють структуру золотовалютних резервів.





Доки працюватиме 90-мільярдна програма підтримки українського бюджету з боку Євросоюзу, уряд продаватиме отримувані від ЄС євро Нацбанку і фінансуватиме за рахунок цієї гривні як соціалку, так і частину військових витрат. НБУ, зі свого боку, періодично конвертуватиме частину цієї євровалюти уряду в долари і продаватиме їх на міжбанку через свої інтервенції.

НБУ, як і раніше, офіційно прив'язує курс гривні щодо долара, а не щодо євро, тому перекоси в структурі ЗВР зберігатимуться. Нацбанк через свій відповідний підрозділ керуватиме структурою золотовалютних резервів. І останнім часом фактично за рахунок низки об'єктивних чинників та активного продажу урядом фінансової допомоги від ЄС НБУ в результаті скоротив частку євро у резервах у відсотковому співвідношенні та знову збільшив цю частку в доларах США.

У такій ситуації «обвалювати» зараз офіційний курс долара для Нацбанку може призвести до негативних переоцінок резервів, а отже, повернення курсу долара до рівнів 43−43,50 гривень зараз є малореальним.

Тим паче, що, хоча НБУ офіційно і не орієнтується на закладений до бюджету 2026 року середньорічний курс долара в 45,7 гривень за долар, але однаково «тримає його в голові» при прийнятті курсових рішень. Тому найімовірніший сценарій щодо курсу долара на міжбанку найближчим часом — коридор від 44,20 до 45,30 гривень. А на готівковому ринку «плюс-мінус» 15−25 копійок до поточного на той момент курсу міжбанку.

А ось курс безготівкового євро буде повністю прив'язаний до двох змінних:

курсу долара щодо гривні в Україні. Мій прогноз міжбанку - від 44,20 до 45,30 гривень на період найближчих 2 тижнів — доки не вщухнуть пристрасті і ралі за парою євро/долар на міжнародних ринках.

Поведінки пари євро/долар на зовнішніх майданчиках. Мій прогноз на найближчі два тижні — висока волатильність євро/долар із коридором у межах від 1,146 до 1,171 долара за євро з піками турбулентності 11-го та 17-го червня (у моменти засідань ЄЦБ та ФРС США та їхніх коментарів щодо ситуації в економіці).

Загалом, за рахунок політики «гнучкого курсоутворення», що проводиться Нацбанком, НБУ намагатиметься максимально згладжувати на торгах не тільки коливання за доларом, але опосередковано і за євро. Тому коридор безготівкового євро протягом найближчих 2 тижнів я прогнозую в межах від 51,20 до 52,50 гривень за євро. А на готівковому ринку цінники обмінників будуть на плюс-мінус 20−30 копійок відрізнятися від котирувань міжбанку на поточний момент.

За рахунок зростання волатильності світового та реакції на це вітчизняного валютного ринків євро залишиться основним спекулятивним інструментом на готівковому ринку України.

Поради щодо мінімізації курсових ризиків у період підвищеної волатильності цих двох тижнів:

Якщо зараз вже немає можливості коригувати пропорції у валюті та гривні, бажано зберегти поточне співвідношення, оскільки, якщо раніше виконувались мої попередні рекомендації щодо диверсифікації портфелів у гривні та валюті, то ризики не такі вже й критичні, навіть із огляду на поточні ситуативниі стрибки котирувань.

Нагадаю, на червень це було:

— до 60% у гривневих інструментах (ОВДП, депозити, можливо, деякі облігації відомих емітентів);

— до 40% у валютних інструментах (валютні ОВДП, депозити, готівкова валюта). Причому в доларі близько 45% від суми валютних заощаджень, у євро — також близько 45%, у швейцарських франках — до 5%, і в золоті — до 5%.

Якщо ж саме зараз формуєте свої пропорції в грошових коштах у гривні та валюті, то я все ж таки підстрахувався б і розподілив свої кошти в наступній пропорції, принаймні, на найближчі 2 тижні:

— до 50% у гривневих інструментах;

— до 50% у валютних інструментах. Причому в доларі 50% від суми валютних заощаджень, і в євро — також близько 50%.

А після двотижневого періоду підвищеної турбулентності вже можна знову повернутись до питання пропорції між валютними та гривневими інструментами. Бажано вже тоді зробити відповідні коригування, залежно від ситуації, що складається на той момент.