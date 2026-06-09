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9 червня 2026, 20:02

Головне за вівторок: закон про «податок на OLX», інфляція та новий рекорд долара

Головне на вівторок, 9 червня.

Головне на вівторок, 9 червня.

Рада ухвалила закон про «податок на OLX»

У вівторок, 9 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ, який назвали «податком на OLX». Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших. Про це стало відомо із засідання Верховної ради.

Новий рекорд долара: НБУ встановив курси на середу, євро додало 54 копійки

Національний банк України встановив на 10 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,8437 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 33 копійки. Це новий максимум долара.

У травні інфляція в Україні сповільнилася до 0,9%, а в річному вимірі впала до 8,2% — Держстат

В Україні зафіксовано сповільнення темпів зростання споживчих цін. У травні 2026 року інфляція становила 0,9%. Для порівняння, у попередні місяці показники були вищими: 1,4% у квітні, 1,7% у березні, 1% у лютому. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Рада підтримала зниження податку на оренду житла до 5%

9 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 15111-д, яким, серед іншого, зменшили податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Про це написала голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Долар на міжбанку дотягнули до 45 грн: ринок знову нервує

На міжбанківському валютному ринку долар сягнув психологічної позначки 45 грн. Котирування піднялися до рівня 44,97−45,00 грн/$. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Такий рух посилює нервовість на валютному ринку, адже гривня продовжує перебувати під тиском навіть попри зовнішній фон, який сьогодні мав би частково стримувати зростання долара.

Джерело: Мінфін
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