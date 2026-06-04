Головне за четвер: вступ України до ЄС, зростання долара та рейтинг забудовників передмістя Києва

Угорщина скасувала вето на вступ України до ЄС

Угорщина офіційно зняла своє 17-місячне вето, яке блокувало євроінтеграцію України. Рішення нового угорського премʼєра Петера Мадяра дозволяє розпочати предметні переговори про вступ України та Молдови до ЄС уже 15 червня.

НБУ встановив курс валют на п’ятницю: долар досяг нового максимуму

Національний банк України встановив на 5 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,3793 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки. Це також новий історичний максимум долара.

Держстат: Середня зарплата в Україні у І кварталі перевищила 28,8 тисяч грн, гендерний розрив — 27%

У першому кварталі 2026 року середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників в Україні становила 28 885 грн. При цьому Держстат фіксує збереження суттєвого розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками. Зокрема, середня зарплата чоловіків за перші три місяці року сягнула 33 798 грн, тоді як у жінок цей показник виявився меншим — 24 791 грн.

Банкіри пропонують зняти мораторій на стягнення житла за проблемними іпотечними кредитами

В Україні навесні 2026 року створили Міжкомітетську робочу групу з питань аналізу стану та розробки законодавчих пропозицій щодо врегулювання ринку непрацюючих кредитів (NPL). Як стало відомо «Мінфіну», до її роботи вже долучилися профільні банківські, фінансові та колекторські асоціації, які подали власні пропозиції щодо змін.

Рейтинг забудовників передмістя Києва: як змінилося житло та ціни на нього

«Мінфін» представляє рейтинг забудовників передмістя Києва-2025 та розповідає, що зараз відбувається на первинному ринку житла та які нюанси варто враховувати потенційним покупцям, аби із новим помешканням не отримати купу проблем.

Євро не зміг потіснити долар, незважаючи на торговий хаос у США

Всупереч надіям у Європі, нестабільність американської торгової політики не допомогла євро потіснити долар на світовому ринку у 2025 році, пише Reuters із посиланням на звіт Європейського центрального банку (ЄЦБ).