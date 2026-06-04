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4 червня 2026, 20:00

Головне за четвер: вступ України до ЄС, зростання долара та рейтинг забудовників передмістя Києва

Головне за четвер, 4 червня.

Головне за четвер, 4 червня.

Угорщина скасувала вето на вступ України до ЄС

Угорщина офіційно зняла своє 17-місячне вето, яке блокувало євроінтеграцію України. Рішення нового угорського премʼєра Петера Мадяра дозволяє розпочати предметні переговори про вступ України та Молдови до ЄС уже 15 червня.

НБУ встановив курс валют на п’ятницю: долар досяг нового максимуму

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Держстат: Середня зарплата в Україні у І кварталі перевищила 28,8 тисяч грн, гендерний розрив — 27%

У першому кварталі 2026 року середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників в Україні становила 28 885 грн. При цьому Держстат фіксує збереження суттєвого розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками. Зокрема, середня зарплата чоловіків за перші три місяці року сягнула 33 798 грн, тоді як у жінок цей показник виявився меншим — 24 791 грн.

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Рейтинг забудовників передмістя Києва: як змінилося житло та ціни на нього

«Мінфін» представляє рейтинг забудовників передмістя Києва-2025 та розповідає, що зараз відбувається на первинному ринку житла та які нюанси варто враховувати потенційним покупцям, аби із новим помешканням не отримати купу проблем.

Євро не зміг потіснити долар, незважаючи на торговий хаос у США

Всупереч надіям у Європі, нестабільність американської торгової політики не допомогла євро потіснити долар на світовому ринку у 2025 році, пише Reuters із посиланням на звіт Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Джерело: Мінфін
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