Головне за четвер: Допомога ЄС та новий інвестиційний фонд

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 10 липня, оголосила про новий пакет допомоги на 2,3 млрд євро на підтримку зусиль України з відновлення та відбудови. Новий пакет угод, підписаних у рамках Ukraine Investment Framework, включає 1,8 млрд євро у вигляді кредитних гарантій та 580 млн у вигляді грантів. Очікується, що це дозволить залучити до 10 млрд євро інвестицій в Україну.

Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених активів рф

У четвер, 10 липня, Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 1 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Гривневі ОВДП чи купівля валюти: рахуємо дохідність з різним горизонтом вкладень

«Мінфін» вже писав про те, що зростаючі витрати бюджету на оборону будуть покриті за рахунок додаткових випусків ОВДП. Для потенційних інвесторів у держоблігації-фізосіб важливо знати відповіді на два головних питання: чи перекриватиме їхня дохідність інфляцію, і за якого курсу долара та євро вкладення у гривневі ОВДП все ще приноситимуть дохід. Про це і поговоримо докладніше.

Біткоїн встановив новий історичний максимум — вище $111 990

У ніч із 9 на 10 липня 2025 року біткоїн оновив історичний максимум (ATH), досягнувши в моменті рівня $111 999. За добу курс першої криптовалюти зріс на 3,3%, за даними TradingView.

Хто в Україні отримує найбільші пенсії: Гетманцев назвав суми

Скільки спецпенсіонерів в Україні, та скільки вони отримують, розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. «Мінфін» вибрав головне.