У ніч із 9 на 10 липня 2025 року біткоїн оновив історичний максимум (ATH), досягнувши в моменті рівня $111 999. За добу курс першої криптовалюти зріс на 3,3%, за даними TradingView.
10 липня 2025, 8:10
Біткоїн встановив новий історичний максимум — вище $111 990
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Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти станом на 07:00 10 липня становить $111,245 за монету.
Нагадаємо
Загальний обсяг активів під управлінням (AUM) у криптофондах досяг рекордної позначки в $188 мільярдів. Чистий приплив коштів за тиждень, з 30 червня до 3 липня 2025 року, склав $1,042 мільярда.
Це вже 12-й «зелений» тиждень поспіль для криптофондів. За словами експертів, такий приплив капіталу був зумовлений зростанням цін на криптоактиви.
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Джерело: Мінфін
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