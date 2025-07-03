Головне за четвер: Банківські послуги в липні, Ощадбанк виграв апеляцію у рф та дрони для ЗСУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 липня 2025, 20:00

Головне за четвер: Банківські послуги в липні, Ощадбанк виграв апеляцію у рф та дрони для ЗСУ

Банківські послуги в липні: де фінансисти «закрутять гайки», а де — готові будуть на поступки

Складна економічна ситуація та бажання щонайменше зберегти клієнтську базу змусять банкірів коригувати свої пропозиції за основними продуктами, у тому числі за кредитами та депозитами. На які умови за ними можуть розраховувати фізособи та компанії у липні, розповімо докладніше.

Зеленський підписав закон про угоду зі США щодо коштів від надр на відбудову України

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що вносить зміни до Бюджетного кодексу України. Цей закон забезпечує реалізацію угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Ощадбанк виграв апеляцію у росії у справі на $1,5 млрд за втрачені активи в Криму

1 липня 2025 року Апеляційний суд Парижа підтримав позицію Ощадбанку, відхиливши апеляцію рф та залишивши в силі рішення Арбітражного трибуналу Парижа від 26 листопада 2018 року, яке зобов’язало країну-агресора компенсувати збитки, який банк поніс внаслідок анексії українського Криму.

Дрони для ЗСУ: Україна підписала угоду про спільне виробництво з американською компанією

Україна та американська компанія Swift Beat, LLC уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство. Ця угода спрямована на значне розширення виробництва безпілотних систем для потреб України.

Банкінг без кордонів та комплаєнс-супроводження: як банки змінюють преміальне обслуговування

Банки скорочують присутність у Private Banking, але натомість активно розвивають преміальні послуги. Частково такий розворот пов'язаний з тим, що українці активно накопичують кошти в банках, і дедалі частіше потрапляють до категорії преміальних клієнтів. Як виглядає оновлений портрет VIP-клієнта та що пропонують банки в преміумсегменті, розповідає «Мінфін».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами