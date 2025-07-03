Головне за четвер: Банківські послуги в липні, Ощадбанк виграв апеляцію у рф та дрони для ЗСУ

Складна економічна ситуація та бажання щонайменше зберегти клієнтську базу змусять банкірів коригувати свої пропозиції за основними продуктами, у тому числі за кредитами та депозитами. На які умови за ними можуть розраховувати фізособи та компанії у липні, розповімо докладніше.

Зеленський підписав закон про угоду зі США щодо коштів від надр на відбудову України

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що вносить зміни до Бюджетного кодексу України. Цей закон забезпечує реалізацію угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Ощадбанк виграв апеляцію у росії у справі на $1,5 млрд за втрачені активи в Криму

1 липня 2025 року Апеляційний суд Парижа підтримав позицію Ощадбанку, відхиливши апеляцію рф та залишивши в силі рішення Арбітражного трибуналу Парижа від 26 листопада 2018 року, яке зобов’язало країну-агресора компенсувати збитки, який банк поніс внаслідок анексії українського Криму.

Дрони для ЗСУ: Україна підписала угоду про спільне виробництво з американською компанією

Україна та американська компанія Swift Beat, LLC уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство. Ця угода спрямована на значне розширення виробництва безпілотних систем для потреб України.

Банкінг без кордонів та комплаєнс-супроводження: як банки змінюють преміальне обслуговування

Банки скорочують присутність у Private Banking, але натомість активно розвивають преміальні послуги. Частково такий розворот пов'язаний з тим, що українці активно накопичують кошти в банках, і дедалі частіше потрапляють до категорії преміальних клієнтів. Як виглядає оновлений портрет VIP-клієнта та що пропонують банки в преміумсегменті, розповідає «Мінфін».