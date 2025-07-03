Зеленський підписав закон про угоду зі США щодо коштів від надр на відбудову України

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 липня 2025, 14:34

Зеленський підписав закон про угоду зі США щодо коштів від надр на відбудову України

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що вносить зміни до Бюджетного кодексу України. Цей закон забезпечує реалізацію угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що вносить зміни до Бюджетного кодексу України.
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Метою закону є належне впровадження ратифікованої угоди та механізму для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Це ключовий крок для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені агресією рф.

Деталі фінансування фонду відбудови

Згідно з умовами угоди, внесок України до Фонду відбудови складатиметься з половини коштів, отриманих після набуття чинності угодою від:

  • рентних платежів за видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та все, що зазначено в Додатку «А» до Угоди) з нових ліцензій;
  • видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами;
  • реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Закон передбачає, що ці кошти зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться безпосередньо до Фонду відбудови.

Хронологія угоди

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

7 травня Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

8 травня Верховна Рада остаточно підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

12 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

4 червня Верховна Рада остаточно підтримала зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації цієї угоди.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
parseval
parseval
3 липня 2025, 15:20
#
Новини про зупинку допомоги і підписання угоди прям круто доповнюють одна одну.
+
0
Pablito
Pablito
3 липня 2025, 15:31
#
Епічно на фоні припинення допомоги від **** і аморальних Штатів.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами