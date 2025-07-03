Президент Володимир Зеленський підписав закон, що вносить зміни до Бюджетного кодексу України. Цей закон забезпечує реалізацію угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомляється на сайті парламенту.
Зеленський підписав закон про угоду зі США щодо коштів від надр на відбудову України
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Метою закону є належне впровадження ратифікованої угоди та механізму для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Це ключовий крок для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені агресією рф.
Деталі фінансування фонду відбудови
Згідно з умовами угоди, внесок України до Фонду відбудови складатиметься з половини коштів, отриманих після набуття чинності угодою від:
- рентних платежів за видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та все, що зазначено в Додатку «А» до Угоди) з нових ліцензій;
- видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами;
- реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.
Закон передбачає, що ці кошти зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться безпосередньо до Фонду відбудови.
Хронологія угоди
30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
7 травня Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.
8 травня Верховна Рада остаточно підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
12 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.
4 червня Верховна Рада остаточно підтримала зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації цієї угоди.
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