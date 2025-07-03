Зеленський підписав закон про угоду зі США щодо коштів від надр на відбудову України

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що вносить зміни до Бюджетного кодексу України. Цей закон забезпечує реалізацію угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Метою закону є належне впровадження ратифікованої угоди та механізму для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Це ключовий крок для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені агресією рф.

Деталі фінансування фонду відбудови

Згідно з умовами угоди, внесок України до Фонду відбудови складатиметься з половини коштів, отриманих після набуття чинності угодою від:

рентних платежів за видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та все, що зазначено в Додатку «А» до Угоди) з нових ліцензій;

видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Закон передбачає, що ці кошти зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться безпосередньо до Фонду відбудови.

Хронологія угоди

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

7 травня Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

8 травня Верховна Рада остаточно підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

12 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

4 червня Верховна Рада остаточно підтримала зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації цієї угоди.