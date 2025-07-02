НКЦПФР затвердила попередній список клієнтів Фрідом Фінанс для повернення активів
Головне за середу: виплати клієнтам Фрідом Фінанс, новий сценарій МВФ по Україні
Комісія затвердила попередній перелік клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», які мають право на повернення своїх активів. До нього увійшли майже 20 тисяч фізичних осіб, понад 700 юридичних осіб і 38 інвестфондів.
Населення в червні збільшило купівлю доларів та євро в банках
Населення України в червні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,822 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,104 млрд.
МВФ оновив негативний сценарій для України: допускає подальше погіршення ситуації
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вніс незначні зміни до негативного сценарію в рамках восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.
Nasdaq обійшла NYSE за обсягами розміщення акцій у першому півріччі
Фондова біржа Nasdaq значно випередила Нью-Йоркську фондову біржу (NYSE) за обсягами первинних розміщень акцій у першому півріччі 2025 року за рахунок великих IPO таких компаній, як CoreWeave та SailPoint.
Виплати за валютними облігаціями перевищили нові залучення в іноземній валюті — НБУ
За перші шість місяців 2025 року Уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах майже 240 мільярдів гривень в еквіваленті. Загальна сума запозичень на внутрішньому ринку за час повномасштабного вторгнення наближається до 1,7 трлн гривень.
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