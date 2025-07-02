Населення України в червні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,822 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,104 млрд. Чиста купівля валюти становила $282,2 млн. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
2 липня 2025, 11:15
Населення в червні збільшило купівлю доларів та євро в банках
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Зростання попиту
Обсяг купівлі зріс на 13,8% порівняно з травнем. Загалом з початку року українці купили в банках $3,878 млрд.
Нагадаємо
- У червні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку $2,961 млрд. На 1,3% більше, ніж у травні ($2,923 млрд).
- З початку року НБУ продав на міжбанку $17,544 млрд.
Джерело: Мінфін
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