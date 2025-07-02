Населення в червні збільшило купівлю доларів та євро в банках

Населення України в червні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,822 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,104 млрд. Чиста купівля валюти становила $282,2 млн. Про це йдеться у повідомленні НБУ.