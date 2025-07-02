Виплати за валютними облігаціями перевищили нові залучення в іноземній валюті — НБУ

За перші шість місяців 2025 року Уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах майже 240 мільярдів гривень в еквіваленті. Загальна сума запозичень на внутрішньому ринку за час повномасштабного вторгнення наближається до 1,7 трлн гривень. Про це у середу, 2 липня, передає пресслужба НБУ із посиланням на Депозитарій.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати першого півріччя

Протягом січня — червня 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП 194,8 млрд грн, $647,8 млн та €393,8 млн. Водночас на погашення за внутрішніми боргами за цей період було спрямовано 190,8 млрд грн, $952,8 млн та €475,7 млн. Ці цифри свідчать, що в першому півріччі виплати за валютними облігаціями перевищили нові залучення в іноземній валюті.

Примітно, що аукціони з розміщення облігацій, номінованих у доларах США та євро, у червні не проводилися.

Яка зараз ставка

Максимальна дохідність гривневих ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у червні, становила 17,80% річних.

Хто купує облігації

Найбільшими власниками ОВДП залишаються банки — первинні дилери.

Другим за обсягом є портфель у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 липня 2025 року українці та вітчизняні компанії володіли облігаціями на суму, еквівалентну 196,5 млрд грн. Це в 1,7 раза більше, ніж роком раніше. Зокрема, в їхній власності перебуває 35,6% усіх гривневих ОВДП, 71,4% — номінованих у доларах США, та 52,1% — номінованих у євро.

Незначну частину облігацій також утримують нерезиденти.