Виплати за валютними облігаціями перевищили нові залучення в іноземній валюті — НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 липня 2025, 17:43

Виплати за валютними облігаціями перевищили нові залучення в іноземній валюті — НБУ

За перші шість місяців 2025 року Уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах майже 240 мільярдів гривень в еквіваленті. Загальна сума запозичень на внутрішньому ринку за час повномасштабного вторгнення наближається до 1,7 трлн гривень. Про це у середу, 2 липня, передає пресслужба НБУ із посиланням на Депозитарій.

За перші шість місяців 2025 року Уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах майже 240 мільярдів гривень в еквіваленті.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати першого півріччя

Протягом січня — червня 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП 194,8 млрд грн, $647,8 млн та €393,8 млн. Водночас на погашення за внутрішніми боргами за цей період було спрямовано 190,8 млрд грн, $952,8 млн та €475,7 млн. Ці цифри свідчать, що в першому півріччі виплати за валютними облігаціями перевищили нові залучення в іноземній валюті.

Примітно, що аукціони з розміщення облігацій, номінованих у доларах США та євро, у червні не проводилися.

Яка зараз ставка

Максимальна дохідність гривневих ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у червні, становила 17,80% річних.

Хто купує облігації

Найбільшими власниками ОВДП залишаються банки — первинні дилери.

Другим за обсягом є портфель у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 липня 2025 року українці та вітчизняні компанії володіли облігаціями на суму, еквівалентну 196,5 млрд грн. Це в 1,7 раза більше, ніж роком раніше. Зокрема, в їхній власності перебуває 35,6% усіх гривневих ОВДП, 71,4% — номінованих у доларах США, та 52,1% — номінованих у євро.

Незначну частину облігацій також утримують нерезиденти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
2 липня 2025, 18:54
#
«аукціони з розміщення облігацій, номінованих у доларах США та євро, у червні не проводилися» можливо, це хороший знак
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 19226191 и 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами