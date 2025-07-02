МВФ оновив негативний сценарій для України: допускає подальше погіршення ситуації

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вніс незначні зміни до негативного сценарію в рамках восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Хоча Фонд припускає можливість ще більш песимістичних альтернативних сценаріїв розвитку подій, їх моделювання в оновленому документі наразі не здійснювалося.

«Фонд визнає, що ризики для негативного сценарію є надзвичайно високими. Можливі альтернативні негативні сценарії, включно з іншою тривалістю війни або менш стійкими результатами миру; однак на даному етапі їх моделювання є передчасним, зважаючи на те, що мирні переговори все ще тривають, а їх результати є дуже невизначеними», — йдеться в документі, опублікованому на сайті Фонду.

Зміни у прогнозах

МВФ нагадує, що поточний негативний сценарій передбачає завершення війни у другому кварталі 2026 року. Під час восьмого перегляду цей «шок» (завершення війни) був зміщений на третій квартал 2025 року.

Згідно з цим сценарієм, реальний ВВП України цьогоріч скоротиться на 1% (це на 1 відсотковий пункт (в.п.) більше, ніж у сьомому перегляді), наступного року зростання буде нульовим (на 0,5 в.п. більше, ніж у попередньому перегляді), а у 2027 році - 3,8% (без змін порівняно з попереднім переглядом).

Також у восьмому перегляді програми до існуючих ризиків — загострення та збільшення тривалості війни, скорочення зовнішньої економічної та військової допомоги — Фонд додав ризик популістського тиску та посилення опору з боку зацікавлених сторін. На практиці це може ускладнити зусилля влади щодо реформ, зокрема через парламент.

Здатність програми до адаптації

Проте, у МВФ зазначають, що з урахуванням наявної на цей час інформації, базовий та песимістичний сценарії продовжують відображати достатній діапазон потенційних результатів, як того вимагає політика надзвичайно високої невизначеності.

Водночас у МВФ констатують, що порівняно з сьомим переглядом, здатність програми враховувати додаткові несприятливі зміни в бік погіршення ще більше зменшилася.

Це пов'язано з тим, що такі зміни спричинять дефіцит фінансування, який доведеться покривати у спосіб, що відповідає відновленню стійкості боргу, і ще більше ускладнить реалізацію комплексу заходів, спрямованих на відновлення середньострокової зовнішньої життєздатності.

«Як і раніше, продовжують існувати сценарії, що виходять за межі діапазону, охопленого рамками програми, що унеможливлює досягнення цілей програми», — резюмували в установі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду — $500 млн на покриття пріоритетних бюджетних потреб.