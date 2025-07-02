Nasdaq обійшла NYSE за обсягами розміщення акцій у першому півріччі

Фондова біржа Nasdaq значно випередила Нью-Йоркську фондову біржу (NYSE) за обсягами первинних розміщень акцій у першому півріччі 2025 року за рахунок великих IPO таких компаній, як CoreWeave та SailPoint. Про це пише Reuters з посиланням на дані Dealogic.

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Загальний обсяг розміщень на Nasdaq, включаючи угоди за участю SPAC (спеціалізована компанія зі злиття та поглинання), у січні-червні становив близько $21,3 млрд.

Показник для NYSE за цей же період становив лише $8,7 млрд.

Без урахування угод за участю SPAC на біржі Nasdaq відбулося 79 розміщень на суму близько $9 млрд, на NYSE — 15 IPO загальним обсягом $7,8 млрд. Роком раніше показники становили $6,1 млрд і $11,5 млрд відповідно.

Найбільшими первинними лістингами першого півріччя стали IPO експортера зрідженого природного газу Venture Global на $1,75 млрд, розміщення акцій CoreWeave, що працює у сфері штучного інтелекту, на $1,5 млрд, а також фірми у сфері кібербезпеки SailPoint обсягом $1,38 млрд.

Очікується, що до кінця року на біржу можуть вийти постачальник медичного обладнання Medline та розробник програмного забезпечення для дизайну Figma.