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1 липня 2025, 20:00

Головне за вівторок: зростання ВВП уповільнюється, євро зростає, транш МВФ

Зростання ВВП України сповільнилося до 0,9% у першому кварталі — Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2025 року різко уповільнилося і склало лише 0,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей показник продовжує тенденцію до сповільнення економічного відновлення, що спостерігалася протягом усього 2024 року.

Україна отримала дев’ятий транш від МВФ

Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду — $500 млн на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

Офіційний курс євро вперше досяг позначки вище 49 гривень

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу 2 липня. Євро вперше в історії перевищило позначку 49 гривень. Це черговий максимум для європейської валюти й історичне дно для гривні.

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Кабмін прогнозує інфляцію на 2026 рік на рівні 8,6%

У 2026—2028 роках передбачається послаблення інфляційного тиску. За прогнозом, у 2026 році споживча інфляція у вимірі грудень до грудня становитиме 8,6%.

Бюджетна декларація: Кабмін прогнозує незначне зростання курсу долара

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки заклав незначне зростання курсу долара до гривні.

Джерело: Мінфін
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