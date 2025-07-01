Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки заклав незначне зростання курсу долара до гривні. Про це йдеться у постанові від 27 червня 2025 року № 774.
1 липня 2025, 8:33
Бюджетна декларація: Кабмін прогнозує незначне зростання курсу долара
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Прогноз Кабміну
Середній курс долара становитиме:
- у 2026 році — 44,7 гривень (44,8 гривень — на грудень)
- у 2027 році — 45,2 гривень (45,3 гривень — на грудень)
- у 2028 році — 45,6 гривень (45,8 гривень — на грудень).
«Ситуація на валютному ринку залишається контрольованою: за підсумками травня 2025 року середньомісячне значення обмінного курсу становило 41,5 гривні за долар, а в середньому за 2024 рік. 40,2 гривні за долар», — йдеться у бюджетній декларації.
Минулорічні показники
Минулого року уряд очікував зростання середнього курсу долара:
- у 2025 році до 45,0 гривень (45,6 гривень на грудень),
- у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 гривень на грудень),
- у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 гривень на грудень).
Нагадаємо
- До держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Водночас у квітні Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. Очікується, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар (43,7 гривень — на грудень).
Джерело: Мінфін
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