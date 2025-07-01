Бюджетна декларація: Кабмін прогнозує незначне зростання курсу долара

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки заклав незначне зростання курсу долара до гривні. Про це йдеться у постанові від 27 червня 2025 року № 774.

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Прогноз Кабміну

Середній курс долара становитиме:

у 2026 році — 44,7 гривень (44,8 гривень — на грудень)

у 2027 році — 45,2 гривень (45,3 гривень — на грудень)

у 2028 році — 45,6 гривень (45,8 гривень — на грудень).

«Ситуація на валютному ринку залишається контрольованою: за підсумками травня 2025 року середньомісячне значення обмінного курсу становило 41,5 гривні за долар, а в середньому за 2024 рік. 40,2 гривні за долар», — йдеться у бюджетній декларації.

Минулорічні показники

Минулого року уряд очікував зростання середнього курсу долара:

у 2025 році до 45,0 гривень (45,6 гривень на грудень),

у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 гривень на грудень),

у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 гривень на грудень).

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