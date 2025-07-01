Бюджетна декларація: Кабмін прогнозує незначне зростання курсу долара

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 липня 2025, 8:33

Бюджетна декларація: Кабмін прогнозує незначне зростання курсу долара

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки заклав незначне зростання курсу долара до гривні. Про це йдеться у постанові від 27 червня 2025 року № 774.

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки заклав незначне зростання курсу долара до гривні.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз Кабміну

Середній курс долара становитиме:

  • у 2026 році — 44,7 гривень (44,8 гривень — на грудень)
  • у 2027 році — 45,2 гривень (45,3 гривень — на грудень)
  • у 2028 році — 45,6 гривень (45,8 гривень — на грудень).

«Ситуація на валютному ринку залишається контрольованою: за підсумками травня 2025 року середньомісячне значення обмінного курсу становило 41,5 гривні за долар, а в середньому за 2024 рік. 40,2 гривні за долар», — йдеться у бюджетній декларації.

Минулорічні показники

Минулого року уряд очікував зростання середнього курсу долара:

  • у 2025 році до 45,0 гривень (45,6 гривень на грудень),
  • у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 гривень на грудень),
  • у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 гривень на грудень).

Нагадаємо

  • До держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Водночас у квітні Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. Очікується, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар (43,7 гривень — на грудень).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+26
Ilya Subko
Ilya Subko
1 липня 2025, 8:50
#
Да какая разница сколько будет доллар , посмотрите на курс евро, основная масса импорта именно в евро, инфляция будет большая
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає TAN72 и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами