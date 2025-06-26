Головне за четвер: Держборг, євро оновлює максимум та чи варто купувати зараз електрокари

Останнім часом за електрокарами, в буквальному сенсі, шикуються черги: всі поспішають встигнути придбати машину, доки діють пільги на ввезення. Водночас депутати зареєстрували у ВР вже другий законопроєкт, який продовжує пільгове розмитнення електромобілів. Але чи є шанс у таких новацій успішно пройти голосування в парламенті? — У цьому та інших важливих питаннях, пов'язаних із придбанням електомобіля, розбирався «Мінфін».

Державний борг України у травні зріс на мільярд доларів

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець травня досягла $180,97 мільярда. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

Курс валют: долар подешевшав, євро оновило максимум

Національний банк України встановив на 27 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5852 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 8 копійок. Нацбанк 27 червня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 48,63 грн (на 26 червня курс було встановлено на рівні 48,32 грн). Європейська валюта подорожчала на 31 копійку. Це новий історичний максимум, попередній був зафіксований 25 червня — 48,5084 грн/€.

Мобільні оператори домовилися не підвищувати тарифи в роумінгу до кінця року

Українські та європейські мобільні оператори погодились продовжити до кінця 2025 року дію домовленості, що дає змогу українцям користуватися роумінгом у ЄС за зниженими тарифами.

Чи мають мобілізовані підприємці сплачувати податки

Із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну чимало фізичних осіб-підприємців (ФОПів) були мобілізовані до лав Збройних Сил України. Це викликало цілком логічні питання: чи можуть вони продовжувати вести бізнес, і як бути з податками. На ці питання «Мінфіну» відповіла адвокат Адвокатського обʼєднання «Максим Боярчуков та партнери» Ірина Боса.