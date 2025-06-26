Мобільні оператори домовилися не підвищувати тарифи в роумінгу до кінця року

Українські та європейські мобільні оператори погодились продовжити до кінця 2025 року дію домовленості, що дає змогу українцям користуватися роумінгом у ЄС за зниженими тарифами. Про це повідомила пресслужба НКЕК, передає «Інтерфакс-Україна».

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Чому це важливо

Це особливо важливо для мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном через повномасштабну війну.

Поточна дія заяви завершується 9 липня 2025 року, і зараз триває спільна робота НКЕК, Єврокомісії та мобільних операторів для її пролонгації до 31 грудня 2025 року.

Це дасть змогу уникнути зростання вартості мобільних послуг у роумінгу до моменту, коли Україна повністю приєднається до європейського роумінгового простору Roam like at home з 1 січня 2026 року.

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В НКЕК повідомляють, що українські оператори вже підтвердили свою готовність до пролонгації. Європейська сторона також висловила попередню готовність продовжити домовленості про тарифи з липня до кінця грудня 2025 року.

У регуляторі пояснюють, що тарифи формуються з урахуванням собівартості послуг та особливостей національних ринків, тому збереження поточних домовленостей є ключовим для захисту споживачів.

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