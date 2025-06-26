Курс валют: долар подешевшав, євро оновило максимум

Національний банк України встановив на 27 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5852 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 8 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк 27 червня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 48,63 грн (на 26 червня курс було встановлено на рівні 48,32 грн). Європейська валюта подорожчала на 31 копійку. Це новий історичний максимум, попередній був зафіксований 25 червня — 48,5084 грн/€.

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