Головне за четвер: Ставка ФРС, валютні ОВДП та ціни на газ в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків готується запровадити нові правила придбання ОВДП, номінованих в доларах та євро. Аби зменшити зловживання на валютному ринку, регулятор планує заборонити продавати валютні ОВДП за гривню. Що це означає для українських інвесторів, розбирався «Мінфін».

ФРС залишила ставку незмінною, незважаючи на заклики Трампа до зниження

Федеральна резервна система США (ФРС) 18 червня ухвалила рішення залишити базову ставку незмінною на рівні 4,25−4,5%.

Ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за понад 2,5 роки

Ціни на природний газ на українському ринку в середу 18 червня різко зросли до понад 31 550 грн/тис. куб м (з ПДВ), Про це свідчать котирування Natural gas ExPro. Таким чином, ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за понад 2,5 роки, з 24 листопада 2022 р.

Золото та срібло дорожчають: на яких монетах України можна заробити більше

На прохання читачів, сьогодні ми знову поговоримо про інвестиції в українські золоті та срібні пам'ятні та інвестиційні монети, тим паче, що для цього є вагомий привід — ціни на них знову зростають.

Рада прийняла закон, який дає можливість будувати платні дороги в Україні

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7508 про вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства. За документ проголосували 256 депутатів.