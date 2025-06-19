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19 червня 2025, 20:00

Головне за четвер: Ставка ФРС, валютні ОВДП та ціни на газ в Україні

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Джерело: Мінфін
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