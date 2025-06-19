Ціни на природний газ на українському ринку в середу 18 червня різко зросли до понад 31 550 грн/тис. куб м (з ПДВ), Про це свідчать котирування Natural gas ExPro. Таким чином, ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за понад 2,5 роки, з 24 листопада 2022 р.

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Як змінилися ціни

Згідно з котируваннями ExPro, газ в Україні в середу торгувався за цінами 31 200 — 31 900 грн/тис. куб м (з ПДВ) залежно від ресурсу, а значна частина пропозицій наприкінці дня були на рівні 32 000 грн/тис. куб м і вище.

При перерахунку вартість газу становить 26 000 — 26 583 грн/тис. куб м (без ПДВ) або $626−640/тис. куб м або €51,1−52,3/MWh.

Варто зазначити, що йдеться виключно про ціни на українському ринку, що не враховують постачання природного газу за спеціальними цінами на умовах ПСО, як от постачання газу для населення, виробників тепла та електроенергії. Цим споживачам компанії Групи Нафтогаз постачають газ за фіксованими цінами відповідно до Постанов Кабінету міністрів.

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Причини росту цін

Ціни на природний газ в Україні зростають з початку травня 2025 р. Загалом, з початку червня газ на українському ринку подорожчав на 26%, а з початку травня — в 1,6 разів.

В останні дні темпи зростання цін на газ прискорилися. Так, якщо напередодні на українському ринку зустрічалися ціни 29 500 грн/тис. куб м (з ПДВ), то вже у середу ціни перевищували 31 500 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Значною мірою зростання цін на природний газ в Україні пов’язано з ростом цін на європейських хабах, які в середу вперше з початку квітня 2025 р. перевищили €40/MWh.

Газ у Європі дорожчає на фоні геополітичних ризиків, передусім війни Ізраїлю та Ірану, яка може вплинули на глобальні постачання та попит на LNG.

Іншим фактором, що впливає на внутрішні ціни на природний газ, є стабільно високий попит на ресурс в Україні. Промислові споживачі активно купують природний газ як на наступний місяць, так і створюючи запаси на осінь-зиму.

Помітними покупцями на українському ринку є і державні компанії, як ТОВ «Оператор ГТС України» та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

Крім того, обсяги пропозиції газу на українському ринку знижені після того, як Кабмін зобов’язав ПАТ «Укрнафта» продавати газ власного видобутку для «Нафтогазу за фіксованою ціною 12 000 грн/тис. куб м для постачання споживачам на умовах ПСО.

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