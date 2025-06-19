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19 червня 2025, 16:01

Рада прийняла закон, який дає можливість будувати платні дороги в Україні

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7508 про вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства. За документ проголосували 256 депутатів. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7508 про вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Чому він допоможе залучити інвестиції у відбудову?

За її словами, парламент ухвалив у другому читанні дуже важливий закон про ППП. «Без перебільшення, ми йшли роками до його ухвалення», — написала Свириденко.

Міністр зазначає, що відтак в Україні інфраструктура зможе будуватись чи відновлюватися не за принципом «усе з бюджету», а в партнерстві — з бізнесом та з донорами. На основі публічно-приватного партнерства. Так — як це відбувається у світі.

«Хоча концепт ППП в Україні існує вже давно, але за весь час у нас було укладено лише два великі концесійні договори. Завдяки змінам до законодавства ми розраховуємо, що механізм ППП нарешті запрацює і принесе нам у найближчі роки до 1 млрд доларів інвестицій у конкретні проєкти. Насамперед, це можуть бути такі сфери: порти, лікарні, муніципальні об'єкти», — написала міністр.

Що дає закон

  • Закон дозволяє запровадити гібридну модель ППП, у якій поєднується бюджет, гранти від наших міжнародних партнерів й приватне фінансування. Це і дешевше для держави, і швидше, і безпечніше для інвестора.
  • Маленькі громади тепер зможуть реалізовувати проєкти без дорогих ТЕО — достатньо концепту. Наприклад, маленький реабілітаційний центр, садочок чи доступне житло. А державні компанії, як-от Укрзалізниця, — запускати ППП без бюрократичного лабіринту. Це дозволить їм відновлювати вокзали, а Укренерго — електромережі.
  • Ще одна важлива зміна — держава отримає право запускати спрощену процедуру для проєктів відновлення: у медицині, транспорті, енергетиці, освіті, соціальних послугах. Вона діятиме під час воєнного стану та ще 7 років після — для проєктів будь-якого розміру.
  • Крім того, закон вводить додаткові гарантії для інвесторів (наприклад, щодо стабільності умов договору), а також оновлює понад 30 секторальних законів. Тепер ППП зможе запрацювати у тих сферах, де раніше це було майже неможливо через юридичні бар'єри — наприклад, в медицині, освіті, культурі, транспорті чи житловому господарстві.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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LutyiPerets
LutyiPerets
19 червня 2025, 16:37
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Нарешті якісь притомні дії від законотворців.
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