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10 червня 2025, 20:00

Головне за вівторок: Інфляція в Україні, середня зарплата та нововведення Укрпошти

Податкова взялася за продавців маркетплейсів: як пошта допомагає виявляти нелегалів

Податкова взялася за детінізацію торгівлі на OLX, Prom.ua, Rozetka та інших маркетплейсах. Спочатку стало відомо про тисячі листів «щастя» від ДПС українцям, які продають товар через Інтернет без реєстрації ФОП. Пізніше розійшлася інформація про нові обмеження через сервіс NovaPay, які Нова пошта пояснила «зростаючим контролем підприємницької діяльності з боку держави». «Мінфін» з'ясував, як маркетплейси та поштові оператори змінюють правила торгівлі та доставки посилок.

Інфляція в Україні зросла з 15,1 до 15,9%

Зростання цін в Україні прискорилося до максимуму за два роки. Про це повідомляє«Мінфін» з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Дохідність понад 90%: яка акція з портфелю «Мінфіну» витримала навіть Трампа

Цього року фондовий ринок Штатів нагадує американські гірки. Обрання Трампа додало інвесторам оптимізму і основні індекси «зазеленіли». Але тарифні війни швидко змили всі досягнення. Тепер ринки знову зростають: більшість стратегів Волл-стріт вважають, що найгірше, що могло трапитися з тарифною війною, вже трапилося, а страхи щодо сповільнення економіки — вже теж «у ціні». В цей період у різні сторони кидало й інвестиційний портфель «Мінфіну», тому зараз ми підводимо підсумок, як він пережив шторм.

«Укрпошта» з 1 липня оновить умови приймання відправлень із післяплатою

«Укрпошта» змінює умови приймання відправлень із післяплатою. З 1 липня 2025 року вводяться нові ліміти на виплату готівки фізичним особам у відділеннях. Про це повідомили у пресслужбі компанії, повідомляє «Мінфін».

Середня зарплата в Україні зросла на 24%: що не так із оплатою праці

Бідність працюючих українців не може бути виправдана війною, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. На скільки має зрости мінімальна зарплата, та що має передбачити уряд у стратегії зайнятості?

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
10 червня 2025, 22:45
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Скоро кал мой будут детенизировать после тог как я сходил в туалет…
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