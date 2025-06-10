«Укрпошта» змінює умови приймання відправлень із післяплатою. Про це повідомили у пресслужбі компанії, повідомляє «Мінфін».
«Укрпошта» з 1 липня оновить умови приймання відправлень із післяплатою
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Що зміниться
З 1 липня 2025 року вводяться нові ліміти на виплату готівки фізичним особам у відділеннях:
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максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 тис. грн;
- максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 10 шт.
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Водночас, ліміти на післяплату для фізичних осіб з виплатою коштів на банківську картку залишаються без змін:
- максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня — 29 999 грн;
- максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня — 50 шт.;
- максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 250 тис. грн;
- максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 500 шт.
В «Укрпошті» підкреслюють, що встановлені ліміти є достатніми для осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю. Якщо ж клієнт має намір або вже здійснює продаж товарів, йому рекомендується відкрити ФОП або обрати іншу легальну форму для ведення бізнесу.
У пресслужбі додали, що у 2024 році «Укрпошта» спрямувала в бюджет країни 3,1 млрд гривень.
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Коментарі - 14
жизнь покажет…
Все «логічно», але як продати умовний комп?) Ну, він буде штук 50 нехай коштувати, це вже більше ліміту 29 999 грн на день, але менше лімітів кількості переказів, бо має бути один переказ, і при цьому комп б/у, тобто це не підприємницька діяльність, тому нововведення «геніальне»)) звісно люди будуть або їхати забирати власноруч і оплачувати все готівкою, або переказувати криптою по передоплаті, або на картку гроші скидати, тут вже по домовленості, які ж вони тупі, чим більше влада і далі за ланцюжком компанії, намагаються закручувати гайки звичайному населенню — тим більше населення буде йти в готівку і крипту, продовжуйте в тому ж дусі, пани розпилювачі державних коштів на тендерах проззоро :)
а кому потрібен твій умовний б/в комп за 30+тис грн,
якщо без проблем можна купити дешевше у ФОПа
або юр.особи та ще й гарантією.
Недавно купил б/у Сервер HP ProLiant DL360 с гарантией 6 мес дешевле 10 тыс,
а новый обошёлся бы в 5 раз дороже и это без стоимости софта.
Ой, я и забыл, djjack продал клиенту б/у ПК с пиратской ОС — хотя кого в нашей
стране волнует массовое нарушение законодательства во всех сферах — главное,
не попадаться под раздачу…
Верю, что ты не в курсе того, что с завода идёт в комплекте поставки
исключительно ОЕМ-версия, и ты не вправе её передавать/продавать
в комплекте с б/у железом.
Но ведь это такие мелочи…
а тут
https://minfin.com.ua/ua/2025/06/10/152368834/
сказано, що:
«Максимальна сума за однією платіжною операцією має перевищувати 100 тис. грн.» — тобто має бути мінімум 100 тис. грн.
Ну потеряли частичку «НЕ» перед «має перевищувати 100 тис. грн.» и что теперь…