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10 червня 2025, 12:43

«Укрпошта» з 1 липня оновить умови приймання відправлень із післяплатою

«Укрпошта» змінює умови приймання відправлень із післяплатою. Про це повідомили у пресслужбі компанії, повідомляє «Мінфін».

«Укрпошта» змінює умови приймання відправлень із післяплатою.
Фото: depositphotos

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Що зміниться

З 1 липня 2025 року вводяться нові ліміти на виплату готівки фізичним особам у відділеннях:

  • максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 тис. грн;

  • максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 10 шт.

Читайте також: Отримати посилку без черги: Укрпошта запроваджує нові правила

Водночас, ліміти на післяплату для фізичних осіб з виплатою коштів на банківську картку залишаються без змін:

  • максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня — 29 999 грн;
  • максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня — 50 шт.;
  • максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 250 тис. грн;
  • максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 500 шт.

В «Укрпошті» підкреслюють, що встановлені ліміти є достатніми для осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю. Якщо ж клієнт має намір або вже здійснює продаж товарів, йому рекомендується відкрити ФОП або обрати іншу легальну форму для ведення бізнесу.

У пресслужбі додали, що у 2024 році «Укрпошта» спрямувала в бюджет країни 3,1 млрд гривень.

Читайте також: Податкова взялася за продавців маркетплейсів: як пошта допомагає виявляти нелегалів

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
10 червня 2025, 13:01
#
По сравнению с «Новой Почтой» лимиты достаточно приемлемые…
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
10 червня 2025, 14:24
#
Ну їм же 90 млн штрафів регулятор не влупить :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 червня 2025, 15:19
#
Как знать…
жизнь покажет…
+
+75
Я_ __
Я_ __
10 червня 2025, 13:03
#
«В „Укрпошті“ підкреслюють, що встановлені ліміти є достатніми для осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю.»

Все «логічно», але як продати умовний комп?) Ну, він буде штук 50 нехай коштувати, це вже більше ліміту 29 999 грн на день, але менше лімітів кількості переказів, бо має бути один переказ, і при цьому комп б/у, тобто це не підприємницька діяльність, тому нововведення «геніальне»)) звісно люди будуть або їхати забирати власноруч і оплачувати все готівкою, або переказувати криптою по передоплаті, або на картку гроші скидати, тут вже по домовленості, які ж вони тупі, чим більше влада і далі за ланцюжком компанії, намагаються закручувати гайки звичайному населенню — тим більше населення буде йти в готівку і крипту, продовжуйте в тому ж дусі, пани розпилювачі державних коштів на тендерах проззоро :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 червня 2025, 13:26
#
«але як продати умовний комп?)»

а кому потрібен твій умовний б/в комп за 30+тис грн,
якщо без проблем можна купити дешевше у ФОПа
або юр.особи та ще й гарантією.
+
+15
djjack
djjack
10 червня 2025, 13:57
#
В смысле кому? Я вчера вечером отправил комп за 36 000! Цена нового у ФОПа с гарантией- 74 000. Купили аж бегом. Или для Вас открытие, что б/у компы могут спокойно стоить и 50−55 000? Более того, одна видеокарта может столько стоить! Да, даже б/у, та же RTX4080 Super
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 червня 2025, 14:19
#
К сведению, и ФОПы и ТОВы тоже торгуют б/у техникой да ещё и гарантию дают.

Недавно купил б/у Сервер HP ProLiant DL360 с гарантией 6 мес дешевле 10 тыс,
а новый обошёлся бы в 5 раз дороже и это без стоимости софта.

Ой, я и забыл, djjack продал клиенту б/у ПК с пиратской ОС — хотя кого в нашей
стране волнует массовое нарушение законодательства во всех сферах — главное,
не попадаться под раздачу…
+
+15
djjack
djjack
10 червня 2025, 14:32
#
Что ты несёшь, клоун? Тебя в школе научили клеветать на людей, которых ты не знаешь? Я продал человеку рабочую станцию Dell Precision, которая с завода идёт с лицензионной ОС! И это цена без NVME и RAM, чисто за тушку. PS Я и не догадывался, что тут бывает такая аудитория, как ты…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 червня 2025, 15:24
#
Djjack

Верю, что ты не в курсе того, что с завода идёт в комплекте поставки
исключительно ОЕМ-версия, и ты не вправе её передавать/продавать
в комплекте с б/у железом.
Но ведь это такие мелочи…
+
0
djjack
djjack
10 червня 2025, 13:54
#
Очень просто. Вам надо просто получить деньги наличными в отделении, а не на карту.
+
0
Hennady
Hennady
10 червня 2025, 13:42
#
«максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 тис. грн;»
а тут
https://minfin.com.ua/ua/2025/06/10/152368834/
сказано, що:
«Максимальна сума за однією платіжною операцією має перевищувати 100 тис. грн.» — тобто має бути мінімум 100 тис. грн.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
10 червня 2025, 14:03
#
В редакции работают живые люди, а людям свойственно хоть иногда, но ошибаться.

Ну потеряли частичку «НЕ» перед «має перевищувати 100 тис. грн.» и что теперь…
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
10 червня 2025, 14:34
#
Ну було закриття 60000 фопів за квартал, тепер буде 100000 фопів за квартал, потужна перемога потужнійших над населенням, така велика справа Гетьманцева!
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
10 червня 2025, 14:53
#
Ну 100к это не 30 как у окончательно поехавшей НП
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