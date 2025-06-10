«Укрпошта» з 1 липня оновить умови приймання відправлень із післяплатою

«Укрпошта» змінює умови приймання відправлень із післяплатою. Про це повідомили у пресслужбі компанії, повідомляє « Мінфін ».

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Що зміниться

З 1 липня 2025 року вводяться нові ліміти на виплату готівки фізичним особам у відділеннях:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 10 шт.

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Водночас, ліміти на післяплату для фізичних осіб з виплатою коштів на банківську картку залишаються без змін:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня — 29 999 грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня — 50 шт.;

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 250 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 500 шт.

В «Укрпошті» підкреслюють, що встановлені ліміти є достатніми для осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю. Якщо ж клієнт має намір або вже здійснює продаж товарів, йому рекомендується відкрити ФОП або обрати іншу легальну форму для ведення бізнесу.

У пресслужбі додали, що у 2024 році «Укрпошта» спрямувала в бюджет країни 3,1 млрд гривень.

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