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22 травня 2025, 20:00

Головне за четвер: Ринок електроенергії, пенсії та обмін криптовалют

У Європі електроенергію віддають «з доплатою»: що буде з ціною на струм в Україні

У Європі впали ціни на електрику. За даними Євростату, загалом у ЄС зафіксовано падіння на 2,8%. Але, наприклад, в Іспанії цінник на електроенергію знизився відразу на 48%, у Франції — на 45%. Українські енергетики запевняють, що тарифи на струм треба підвищувати. «Мінфін» розбирався, що відбувається на вітчизняному ринку електроенергії, та скільки за неї доведеться платити людям та бізнесу.

Біткоїн б'є всі рекорди: ціна перевищила $111 тисяч

У четвер, 22 травня, вранці перша криптовалюта встановила новий історичний максимум, перевищивши позначку в $111 000.

Обмін криптовалют: яких помилок припускаються початківці та як їх уникнути

Стрімке зростання ціни біткоїну знову привернуло до цього ринку увагу початківців. Водночас відсутність досвіду купівлі таких активів може призвести до втрати коштів. «Мінфін» з'ясував, яких помилок найчастіше припускаються початківці та як їх уникнути.

Заяви Трампа, атаки рф та мита ЄС: гривню затиснуло між вогнем та кризою! Що буде з курсом долара? (відео)

У цьому відео розбираємо ключові події, що вплинуть на валютний ринок України з 22 по 28 травня. Обговорюємо можливі мита ЄС на український експорт і їхній вплив на гривню. Розглядаємо, як День Поминання в США 26 травня змінить графік розрахунків на міжбанку, та чому найбільша активність очікується 27−28 травня. Чи зможе НБУ втримати ситуацію? І що далі з курсом?

Кабмін дозволив отримувати пенсії в будь-якому банку ВПО, українцям за кордоном та на ТОТ

Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку.

Джерело: Мінфін
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