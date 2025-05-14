Україна підписала дві додаткові угоди із США про створення інвестиційного фонду відбудови

Україна та США підписали дві додаткові угоди про заснування спільного Інвестиційного фонду відбудови, який передбачається угодою про надра. Про це заявили в Міністерстві економіки України, повідомляє Укрінформ.

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Договори підписали 13 травня Агентство з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) та Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC) (банк розвитку США).

Передбачається, що завдяки цим документам Фонд зможе розпочати свою діяльність впродовж кількох тижнів та сприятиме залученню міжнародних інвестицій у відбудову України.

Зазначається, що Інвестиційний фонд відбудови України матиме збалансовану систему управління з рівним представництвом української та американської сторін. Критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно.

«До керівництва Фонду увійдуть шість менеджерів — три від українського боку і три від американського. Вони будуть входити до Керуючої ради Фонду та входитимуть до різних комітетів», — зазначили в міністерстві.

Чотири комітети

У структурі Фонду діятимуть чотири комітети: операційного управління та аудиторський, де представництво буде паритетним (два на два), комітет пошуку проєктів із перевагою української сторони та комітет інвестиційних рішень, де буде більшість представників зі сторони США.

Крім того, зазначається, що критичні рішення ухвалюються Керуючою радою Фонду виключно одноголосно. Тобто сторони шукатимуть компроміс.

Як пояснили джерела delo.ua в Мінекономіки, формально фонд буде створено 23 травня. До цього моменту сторони повинні призначити керівну раду Фонду. За даними високоповажного джерела в уряді, одним з представників від США буде міністр фінансів Скотт Бессент.

Наповнення Фонду

Форд запрацює не раніше ніж через 2 місяці.

«Ми хочемо встигнути завершити всі процедури до літньої відпускної кампанії в США», — зазначили в Мінекономіки.

А перший внесок у Фонд від американського агенства DFC у розмірі $25 млн очікуються в вересні.

Початкові внески — акції класу B:

DFC та Агентство ДПП отримують по 100 акцій класу B.

Додаткові внески — акції класу A:

Внесок США: DFC вносить «стартовий капітал» і в обмін отримує частки класу A.

Сторони можуть отримати акції класу A:

у разі нових фінансових внесків від України або США;

у разі нової військової допомоги США.

Що вносять сторони для формування фонду

Внески США:

Фінансові внески

Військова допомога

Внески України

Україна передає 50% бюджетних доходів від нових:

орендних платежів;

ліцензійних зборів;

угод про розподіл продукції.

Права на інвестиційні можливості

Повідомлення про пошук інвестора. У разі необхідності залучення зовнішнього фінансування, власник дозволу, який розробляє проєкт з критичних мінералів чи в сфері нафти і газу, першим інформує фонд про потребу у фінансуванні.

Пропозиція фонду. Якщо фонд виявляє зацікавленість у проєкті, то власник дозволу має провести добросовісні переговори з фондом.

Пропозиція іншим інвесторам. Паралельно власник дозволу може пропонувати співпрацю будь-якій третій стороні. Але фінансові або економічні умови для цього проєкту не можуть бути значно вигідніші, ніж пропозиція для фонду.

Як розподіляються прибутки

Реінвестування у природні ресурси, енергетику, порти, інфраструктуру України.

Розподіл партнерам:

лише якщо не реінвестовано;

не раніше ніж через 10 років після запуску фонду.

Послідовність:

утримувальні частки класу A;

утримувальні частки класу B;

у разі рівності — розподіл 50/50.

Як підкреслили в Мінекономіки, 95% всіх документів, що регламентують домовленості про копалини, є у цих трьох угодах — основній, яку ратифікувала Верховна Рада, та двох комерційних.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).

Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.

8 травня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною.