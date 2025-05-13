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13 травня 2025, 19:08

Головне за вівторок: Банк для ФОП, зміни до Бюджетного кодексу та причини зростання цін

Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з США щодо надр

Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США. Про це повідомив перший заступник голови Комітеу Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Відкрили ФОП? — обираємо банк: які умови пропонують банки приватним підприємцям

Щомісяця в Україні відкривається понад 20 тис. ФОПів, і новоспеченому підприємцю доводиться вибирати собі банк. «Мінфін» вирішив розібратися, чого хочуть підприємці, що готові запропонувати їм банки, і де зрештою краще відкрити рахунок приватному підприємцеві.

НБУ назвав причини зростання цін у квітні

У квітні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Зростання споживчих цін було дещо нижчим за траєкторію прогнозу Національного банку. У НБУ зазначили, що пришвидшення інфляції у квітні значною мірою зумовлювалося залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв і подальшим підвищенням цін на алкогольні напої та тютюнові вироби.

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,3%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік із 3,5% до 3,3%, залишивши прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови припинення війни.

Боротьба з доларом йде у віртуальний світ: коли EURT потіснить USDT

Світові фінансові регулятори відкрито заговорили про загрозу, яку несе поширення доларових стейблкоїнів. А експерти прогнозують цього року вибухове зростання монет, прив'язаних до інших валют та активів. Чому світ повстав проти доларових токенів, які альтернативи їм уже активно розвиваються, розбирався «Мінфін».

Джерело: Мінфін
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