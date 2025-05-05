«Уряд приховує деталі угоди про корисні копалини з США. Гетманцев закликав оприлюднити всі документи»

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликає оприлюднити всі документи стосовно так званої «ресурсної» угоди між Україною та США перед її ратифікацією у парламенті. Про це він написав в телеграм-каналі.

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«Ресурсна угода»

За його словами, на сьогодні б агато запитань щодо його позиції з так званої «ресурсної» Угоди між Україною та США. Щодо перспектив її ратифікації у парламенті.

«Я не звик ховатись за гучними гаслами, тому не буду розповідати вам ані про „зраду“, ані про „перемогу“. Це надзвичайно важке рішення у критичні часи», — пояснив Гетменцев.

Він зазначає, що ніхто не зможе сперечатися з тим, що Сполучені Штати — ключовий партнер і помічник України у відбитті неспровокованої російської агресії. Від самого початку війни їх допомога — фінансами, зброєю, розвідувальними даними, вберегла десятки тисяч життів українських військових і цивільних громадян. Зараз, Сполучені Штати виконують надзвичайно важку і важливу місію у переговорному процесі щодо досягнення миру. У майбутньому, поряд із країнами ЄС можуть стати одним із ключових інвесторів у відбудову України. Ми — українські громадяни, українські народні депутати не можемо цим нехтувати.

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«Не укладення угоди буде мати гірші наслідки для країни, ніж її укладення. Тому, попри все, я буду голосувати за її ратифікацію, хоча і розумію тих, хто її не підтримує», — написав він.

Також, як зазначає голова Податкового комітету, переговори були важкими.

«Перші проєкти Угоди, умови в них, з урахування переговорної стратегії партнера, дуже відрізнялись від нинішніх. З огляду на те, як йшли переговори ми розуміємо, що не вдалося відстояти повністю все те, на що ми розраховували, про що говорив президент України», — зазначив Гетманцев.

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Що обурило Гетманцева

«Єдине чого я не можу прийняти — це бажання приховати урядовцями правду від українського народу і парламентарів. Переконаний народ і ВР на четвертому році великої війни достатньо зрілі аби з ними не грали у «хованки», намагатись прикрасити реальність своїми презентаціями та переможними дописами у соціальних мережах. Не потрібно політичного пінг-понгу, спроб перекласти відповідальність на парламент. Народні депутати усвідомлюють ціну і питання і приймуть рішення в інтересах країни.

Першоджерела включно із технічними умовами, деталями та іншими «тонкими моментами» мають бути опубліковані. Українці вміють читати і аналізувати текст. Нам не треба переказувати зміст документів в FB, одночасно його викривлюючи.

Український народ заслуговує право знати правду, якою б вона не була. А ми всі разом зацікавлені у тому, щоб угода заклала міцний фундамент у післявоєнну відбудову і модернізацію України", — підсумував він.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).

Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.