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5 травня 2025, 12:38

Уряд приховує деталі угоди про корисні копалини з США. Гетманцев закликав оприлюднити всі документи

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликає оприлюднити всі документи стосовно так званої «ресурсної» угоди між Україною та США перед її ратифікацією у парламенті. Про це він написав в телеграм-каналі.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликає оприлюднити всі документи стосовно так званої «ресурсної» угоди між Україною та США перед її ратифікацією у парламенті.
Фото: depositphotos

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«Ресурсна угода»

За його словами, на сьогодні багато запитань щодо його позиції з так званої «ресурсної» Угоди між Україною та США. Щодо перспектив її ратифікації у парламенті.

«Я не звик ховатись за гучними гаслами, тому не буду розповідати вам ані про „зраду“, ані про „перемогу“. Це надзвичайно важке рішення у критичні часи», — пояснив Гетменцев.

Він зазначає, що ніхто не зможе сперечатися з тим, що Сполучені Штати — ключовий партнер і помічник України у відбитті неспровокованої російської агресії. Від самого початку війни їх допомога — фінансами, зброєю, розвідувальними даними, вберегла десятки тисяч життів українських військових і цивільних громадян. Зараз, Сполучені Штати виконують надзвичайно важку і важливу місію у переговорному процесі щодо досягнення миру. У майбутньому, поряд із країнами ЄС можуть стати одним із ключових інвесторів у відбудову України. Ми — українські громадяни, українські народні депутати не можемо цим нехтувати.

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«Не укладення угоди буде мати гірші наслідки для країни, ніж її укладення. Тому, попри все, я буду голосувати за її ратифікацію, хоча і розумію тих, хто її не підтримує», — написав він.

Також, як зазначає голова Податкового комітету, переговори були важкими.

«Перші проєкти Угоди, умови в них, з урахування переговорної стратегії партнера, дуже відрізнялись від нинішніх. З огляду на те, як йшли переговори ми розуміємо, що не вдалося відстояти повністю все те, на що ми розраховували, про що говорив президент України», — зазначив Гетманцев.

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Що обурило Гетманцева

«Єдине чого я не можу прийняти — це бажання приховати урядовцями правду від українського народу і парламентарів. Переконаний народ і ВР на четвертому році великої війни достатньо зрілі аби з ними не грали у «хованки», намагатись прикрасити реальність своїми презентаціями та переможними дописами у соціальних мережах. Не потрібно політичного пінг-понгу, спроб перекласти відповідальність на парламент. Народні депутати усвідомлюють ціну і питання і приймуть рішення в інтересах країни.

Першоджерела включно із технічними умовами, деталями та іншими «тонкими моментами» мають бути опубліковані. Українці вміють читати і аналізувати текст. Нам не треба переказувати зміст документів в FB, одночасно його викривлюючи.

Український народ заслуговує право знати правду, якою б вона не була. А ми всі разом зацікавлені у тому, щоб угода заклала міцний фундамент у післявоєнну відбудову і модернізацію України", — підсумував він.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).

Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
5 травня 2025, 12:48
#
Українському народу зараз навіть власні тушки не належать, не те що копалини. Очевидно Данічка працює на старих власників тих копалин, які сильно незадоволені, що їхнє майно брутально віджимають. Ну і приплів сюди інтереси українського народу. Мовляв, не просто так хочу ту угоду перевірити, а «по просьбе трудящихся».
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Я_ __
Я_ __
5 травня 2025, 13:39
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Та ні, железняк теж казав, що їх свириденко просить ратифікувати і проголосувати «за», але при цьому не надає їм ознайомитися з текстом.
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korolenkodenis
korolenkodenis
5 травня 2025, 12:54
#
Хмммм, зачем ее публиковать? Она нужна только тем, кто будет принимать ее о ее ратификации.
А зачем какому-то Васе условия этой сделки? Для этого мы выбрали Вас, делегировали Вам полномочия необходимые. Принимайте решение.
Обычным людям условия этого договора не нужно знать или опять начнется сражение между сторонниками «зрады или перемоги», в зависимости от того, что каждый увидит в тех условиях:-)
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Я_ __
Я_ __
5 травня 2025, 13:40
#
Korolenkodenis

«Для этого мы выбрали Вас»

Так не надають депутатам текст угоди…їх свириденко просить проголосувати «за» та ратифікувати цю угоду по суті всліпу, не надаючи депутатам всього тексту…про це железняк вже казав

«Обычным людям условия этого договора не нужно знать»

В тебе з «логікою» проблеми якісь напевно, бо так можна не цікавитися нічим, бо ти ж когось делегував, нехай там самі собі щось навирішують, правда потім може виявитися що ти і твої пра-пра-пра-пра-правнуки будуть виплачувати дуже і дуже багато грошей комусь:)

За твоєю «логікою» можна і закони не публікувати, ну вони будуть самостійно все приймати і тобі пост фактум казати винен ти в чомусь чи не винен)0 0
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Я_ __
Я_ __
5 травня 2025, 13:38
#
«Уряд приховує деталі угоди про корисні копалини з США. Гетманцев закликав оприлюднити всі документи»

Передбачаю потужний скандал :)
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