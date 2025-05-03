До Ради внесли законопроєкт про зміни у Бюджетний кодекс для виконання Угоди по копалинам. Він передбачає запровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду держбюджету України для подальшого спрямування до Американо-українського інвестиційного фонду відбудови, створеного відповідно до угоди з урядом США. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.
3 травня 2025, 14:49
До Ради внесли законопроєкт про зміни у Бюджетний кодекс для виконання угоди про надра
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Джерела доходу
- 50% збору за спеціальні дозволи на користування надрами;
- 50% коштів від продажу спецдозволів;
- 50% доходів від реалізації частини продукції, що належить державі;
- Інші передбачені угодою доходи від експлуатації природних ресурсів.
Обмеження
- Не включаються доходи з ліцензій, виданих до набуття чинності угоди, якщо не йдеться про нову експлуатацію;
- Не враховуються доходи від активів, які стосуються роялті чи репарацій від рф.
Читайте також: Рада може ратифікувати угоду про надра 8 травня
Використання коштів
- Перераховуються до Інвестиційного фонду відбудови США — Україна;
- Цільове спрямування — проєкти відновлення інфраструктури, пов’язані з післявоєнною відбудовою.
Фіскальні уточнення
- Надходження, які надмірно або помилково зараховані, повертаються;
- Податковий борг за період дії угоди анулюється з дати її втрати чинності.
Читайте також: Україна та США не отримають доходів від угоди про надра ще десятиліття — Reuters
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).
Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі