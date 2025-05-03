До Ради внесли законопроєкт про зміни у Бюджетний кодекс для виконання угоди про надра

До Ради внесли законопроєкт про зміни у Бюджетний кодекс для виконання Угоди по копалинам. Він передбачає запровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду держбюджету України для подальшого спрямування до Американо-українського інвестиційного фонду відбудови, створеного відповідно до угоди з урядом США. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

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Джерела доходу

50% збору за спеціальні дозволи на користування надрами;

50% коштів від продажу спецдозволів;

50% доходів від реалізації частини продукції, що належить державі;

Інші передбачені угодою доходи від експлуатації природних ресурсів.

Обмеження

Не включаються доходи з ліцензій, виданих до набуття чинності угоди, якщо не йдеться про нову експлуатацію;

Не враховуються доходи від активів, які стосуються роялті чи репарацій від рф.

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Використання коштів

Перераховуються до Інвестиційного фонду відбудови США — Україна;

Цільове спрямування — проєкти відновлення інфраструктури, пов’язані з післявоєнною відбудовою.

Фіскальні уточнення

Надходження, які надмірно або помилково зараховані, повертаються;

Податковий борг за період дії угоди анулюється з дати її втрати чинності.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).

Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.