Головне за четвер: Угода про надра, держборг та ВВП-варанти

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 травня 2025, 20:00

Головне за четвер: Угода про надра, держборг та ВВП-варанти

Україна та США підписали угоду про надра. Що вона передбачає

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини). Кабінет Міністрів також оприлюднив текст угоди. Фонд матиме рівноправну структуру — 50% української участі та 50% американської, без домінування жодної зі сторін. Його завдання — залучати міжнародні інвестиції для відновлення України.

Держборг України у березні зріс на 103 мільярди гривень

Державний та гарантований державою борг України у березні 2025 року збільшився на 103,48 млрд грн — до 7 123,25 млрд грн.

ВВП-варанти знову в центрі уваги: що уряд пропонує їх власникам та чи варто купувати ці папери

Повідомлення про можливий дефолт України облетіли ключові вітчизняні ЗМІ. Причиною стали невдалі переговори між Міністерством фінансів та власниками варантів про зміну порядку виплат за ними. Наскільки реальним є такий ризик, та до чого це може призвести, розбирався «Мінфін».

Як рішення ФРС і Трампа добивають гривню та ламають ринок (відео)

Курс долара і євро в Україні — знову в епіцентрі уваги! Що нас чекає з 1 по 7 травня? Торгові війни, геополітика, політика Трампа та нестабільність на світових ринках — усе це тисне на валюту. Уже 7 травня — ключове засідання ФРС США, яке може змінити правила гри: рішення по ставці, виступ Джерома Пауелла, реакція ринків.

Депозити, кредити та валюта: що запропонують банки своїм клієнтам у травні

Інфляція продовжує пришвидшуватися. У річному вимірі, за підсумками березня, вона досягла 14,6%, проти 13,4% у лютому. НБУ очікує на її суттєве уповільнення у другій половині року. Проте населення та бізнес орієнтуються на поточні реалії, що позначається на всіх сегментах фінансового та валютного ринків. Банки змушені реагувати на зміну настроїв своїх клієнтів. Про те, як зміняться їхні пропозиції щодо основних фінансових продуктів у травні, поговоримо докладніше.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами