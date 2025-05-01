Головне за четвер: Угода про надра, держборг та ВВП-варанти

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини). Кабінет Міністрів також оприлюднив текст угоди. Фонд матиме рівноправну структуру — 50% української участі та 50% американської, без домінування жодної зі сторін. Його завдання — залучати міжнародні інвестиції для відновлення України.

Держборг України у березні зріс на 103 мільярди гривень

Державний та гарантований державою борг України у березні 2025 року збільшився на 103,48 млрд грн — до 7 123,25 млрд грн.

ВВП-варанти знову в центрі уваги: що уряд пропонує їх власникам та чи варто купувати ці папери

Повідомлення про можливий дефолт України облетіли ключові вітчизняні ЗМІ. Причиною стали невдалі переговори між Міністерством фінансів та власниками варантів про зміну порядку виплат за ними. Наскільки реальним є такий ризик, та до чого це може призвести, розбирався «Мінфін».

Як рішення ФРС і Трампа добивають гривню та ламають ринок (відео)

Курс долара і євро в Україні — знову в епіцентрі уваги! Що нас чекає з 1 по 7 травня? Торгові війни, геополітика, політика Трампа та нестабільність на світових ринках — усе це тисне на валюту. Уже 7 травня — ключове засідання ФРС США, яке може змінити правила гри: рішення по ставці, виступ Джерома Пауелла, реакція ринків.

Депозити, кредити та валюта: що запропонують банки своїм клієнтам у травні

Інфляція продовжує пришвидшуватися. У річному вимірі, за підсумками березня, вона досягла 14,6%, проти 13,4% у лютому. НБУ очікує на її суттєве уповільнення у другій половині року. Проте населення та бізнес орієнтуються на поточні реалії, що позначається на всіх сегментах фінансового та валютного ринків. Банки змушені реагувати на зміну настроїв своїх клієнтів. Про те, як зміняться їхні пропозиції щодо основних фінансових продуктів у травні, поговоримо докладніше.