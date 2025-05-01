Як рішення ФРС і Трампа добивають гривню та ламають ринок (відео)

Курс долара і євро в Україні — знову в епіцентрі уваги! Що нас чекає з 1 по 7 травня? Торгові війни, геополітика, політика Трампа та нестабільність на світових ринках — усе це тисне на валюту. Уже 7 травня — ключове засідання ФРС США, яке може змінити правила гри: рішення по ставці, виступ Джерома Пауелла, реакція ринків.

Фінансовий експерт Олексій Козирев аналізує, як усе це вплине на долар, євро та гривню. Чому інвестори тікають у «тихі гавані», як франк і євро? Чи витримає гривня? Який курс бачимо на готівковому ринку, і чому попит зростає саме в обмінниках фінкомпаній? Усе, що потрібно знати про коливання валют цього тижня — у цьому відео.