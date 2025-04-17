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17 квітня 2025, 14:22

В НБУ дали прогноз щодо сповільнення інфляції в Україні

У перші місяці 2025 року інфляція зростала доволі близько до траєкторії попереднього макропрогнозу Національного банку України та в березні сягнула 14,6% р/р. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

У перші місяці 2025 року інфляція зростала доволі близько до траєкторії попереднього макропрогнозу Національного банку України та в березні сягнула 14,6% р/р.
Фото: НБУ

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Така динаміка зумовлювалася залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв, подальшим підвищенням цін на підакцизну продукцію, а також впливом фундаментальних чинників, зокрема з боку збільшення витрат підприємств на енергоресурси й оплату праці та стійкого споживчого попиту.

Подальше зростання інфляції послуг теж є індикатором усе ще суттєвого внутрішнього цінового тиску.

«Водночас помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, свідчить про ознаки послаблення цінового тиску. Цьому, зокрема, сприяли заходи НБУ зі збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Інфляція в Україні прискорилася до 1,5% — Держстат

Березневе опитування засвідчило подальше поліпшення очікувань домогосподарств, а статистика пошукових інтернет-запитів — зниження уваги населення до теми інфляції з пікових рівнів на початку року. Натомість інфляційні очікування підприємств і банків дещо погіршилися.

Загалом, попри зростання показника інфляції в річному вимірі, інфляційні очікування економічних агентів залишаються відносно стійкими.

Сповільнення інфляції

Відповідно до прогнозу НБУ влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг.

Зазначається, що очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з III кварталу 2025 року та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі.

«Фундаментальний інфляційний тиск поступово вщухатиме під впливом заходів монетарної політики НБУ, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірнішого тиску з боку ринку праці», — йдеться у повідомленні.

Крім того, додатковим чинником буде зменшення цін на нафту внаслідок торговельних протистоянь у світі. У результаті інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%, а у 2026 році - до цілі 5%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Я_ __
Я_ __
17 квітня 2025, 15:20
#
«В НБУ дали прогноз щодо сповільнення інфляції в Україні»

Чесно, ну це фігня якась, серйонзо) коли купуєш часто плюс мінус одні і ті ж групи продуктів в магазині то знаєш, що є:
1) продукти котрі подорожчали
2) продукти котрі зараз продаються по акції

все, ну третього не буває наче)

ось для прикладу бензин подешевшав, а ціни на таксі і проїзд в маршрутках подешевшали? зазвичайже підвищенням цін на бензин люблять пояснювати підвищення ціни за проїзд, а проїзд чомусь не знизився в ціні)
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