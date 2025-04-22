МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки у 2025 році

Міжнародний валютний фонд у вівторок оприлюднив оновлений Світовий економічний прогноз (WEO), згідно з яким темпи зростання глобального ВВП знизяться з 3,3% у 2024 році до 2,8% у 2025-му, а у 2026-му становитимуть 3%.

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ВВП

Згідно з базовим прогнозом, який включає інформацію станом на 4 квітня, глобальне зростання економіки знизиться до 2,8% у 2025 році та 3% у 2026 році — порівняно з 3,3% за обидва роки в WEO від січня 2025 року, що відповідає кумулятивному погіршенню прогнозу на 0,8 відсоткового пункту (в.п.) та є значно нижчим за середній історичний показник (2000−19 роки) на рівні 3,7%.

Зазначається, що прогноз зазнав змін на тлі перегляду урядами пріоритетів державної політики. Зокрема, після публікації січневого WEO 2025 року Сполучені Штати оголосили та запровадили низку нових тарифних заходів, на які їхні торговельні партнери відповіли контрдіями.

У базовому сценарії прогнозується, що зростання економік розвинених країн у 2025 році становитиме 1,4%.

Водночас у США очікується уповільнення до 1,8% — на 0,9 відсоткового пункту менше порівняно з прогнозом WEO за січень, що пов’язують із підвищеною політичною невизначеністю, торговельними суперечками та слабшим внутрішнім попитом.

У єврозоні темпи зростання, як очікується, знизяться на 0,2 п. п. — до 0,8%.

У країнах із ринками, що розвиваються, темпи зростання сповільняться до 3,7% у 2025 році та 3,9% у 2026-му. Найбільше скорочення прогнозів стосується держав, на які найбільше вплинули останні торговельні обмеження — зокрема Китаю.

Прогноз зростання ВВП України залишився без змін: 2% у 2024 році та 4,5% - у 2025-му.

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Інфляція

МВФ прогнозує, що базова інфляція у світі знижуватиметься повільніше, ніж очікувалося раніше: у 2025 році вона становитиме 4,3%, а в 2026-му — 3,6%. Прогнози для розвинених країн переглянули в бік підвищення, тоді як для економік, що розвиваються, — дещо знизили.

Середньорічна інфляція в Україні, за прогнозами МВФ, становитиме 12,6% у 2024 році та знизиться до 7,7% у 2025-му, порівняно з 6,5% у 2023 році.

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