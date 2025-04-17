Нацбанк погіршив оцінку динаміки економічного відновлення

НБУ погіршив свої оцінки динаміки економічного відновлення. Очікується, що у 2025 році економіка України зросте на 3,1% ( січневий прогноз було 3,6% ). Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

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Причина погіршення

«У 2025 році економіка України зросте на 3,1%. Цьому, зокрема, сприятимуть збільшення врожаїв та зменшення дефіциту електроенергії, що разом зі значними оборонними замовленнями підтримуватиме промисловість», — зазначив Пишний.

За його словами, у 2026−2027 роках зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,7−3,9%, передусім завдяки збільшенню інвестицій у відбудову, відновленню виробництва та стійкості споживчого попиту. Приватні інвестиції та споживання компенсуватимуть ефекти фіскальної консолідації, що відбуватиметься на тлі зменшення обсягів міжнародної фінансової допомоги.

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Економіка в І кварталі 2025 року

У І кварталі 2025 року зростання економіки залишалося стриманим, зокрема через руйнування газової інфраструктури та спричинене цим збільшення потреб в імпорті газу. Попри певне пожвавлення ринку праці, вагомим стримуючим чинником, відповідно до опитувань бізнесу, залишався також зумовлений війною дефіцит кваліфікованих працівників.

Загострення торговельних протистоянь у світі наразі не позначилося на українській економіці, проте надалі стримуватиме її відновлення.

Тарифні війни, ймовірно, призведуть до певного послаблення зовнішнього попиту на окремі товари українського експорту, хоча агропродукція залишатиметься затребуваною навіть в умовах охолодження світової економіки.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-лютий 2025 року становить 1,1%.