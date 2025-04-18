Головне за тиждень: НБУ зберіг ставку, золото оновлює максимуми
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.
Україна отримала від Британії майже $1 млрд із заморожених активів рф
Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Великої Британії на суму 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд). Кошти надано в межах ініціативи G7 ERA, яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку України.
Золото б'є історичний рекорд на тлі американської нестабільності
Вартість золота підскочила до нового максимуму — понад $3245 за унцію, реагуючи на хаос у торговельній політиці США.
Нацбанк погіршив оцінку динаміки економічного відновлення
НБУ погіршив свої оцінки динаміки економічного відновлення. Очікується, що у 2025 році економіка України зросте на 3,1% (січневий прогноз було 3,6%).
Україна і США підписали меморандум про угоду щодо корисних копалин
Україна та Сполучені Штати підписали меморандум про угоду щодо українських корисних копалин. Документ закріплює наміри сторін завершити підготовку та підписати відповідну угоду.
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