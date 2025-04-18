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18 квітня 2025, 8:42

Україна і США підписали меморандум про угоду щодо корисних копалин

Україна та Сполучені Штати підписали меморандум про угоду щодо українських корисних копалин. Документ закріплює наміри сторін завершити підготовку та підписати відповідну угоду. Про це повідомила перша віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

Україна та Сполучені Штати підписали меморандум про угоду щодо українських корисних копалин.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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«Сьогодні зробили крок до спільної зі США угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», — написала вона у Facebook.

Також Свириденко заявила, що українська сторона готує створення Фонду інвестицій у відбудову України.

За її словами, відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США — саме з такою метою команди працюють над документом.

«Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну, — додала міністр економіки.

Свириденко зазначила, що попереду — фіналізація тексту угоди та її підписання. А далі — ратифікація парламентами.

Зазначимо, що підписання меморандуму відбулося в онлайн-форматі. З української сторони його підписала міністр економіки Юлія Свириденко, з американської - міністр фінансів Скотт Бессент.

Президент США Дональд Трамп очікує, що підписання угоди з Україною про корисні копалини відбудеться вже наступного четверга, 24 квітня. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єром Італії Джорджією Мелоні.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+59
Я_ __
Я_ __
18 квітня 2025, 9:03
#
В них дуже багато гарних слів, а по суті справи часто нуль, наче зібралися обговорити планування планів, підписати папери про наміри продумати наміри, скласти планування плану потужності, ну і так далі, а потім фуршет за рахунок держави, я так розумію, судячи по фото з фб свириденко та написам на банері позаду, це відбувалося на території України і відповідно в кращих традиціях потім був фуршет, за державний кошт :)
+
+44
TAN72
TAN72
18 квітня 2025, 10:52
#
Соглашение о ограблении Украины и его народа.
+
0
Lamo
Lamo
18 квітня 2025, 11:04
#
Брехня ****
+
0
Finjozik
Finjozik
18 квітня 2025, 11:36
#
Зарано радіти… Меморандум означає неофіційний запис-пам'ятка про договір, який ще не було підписано. Він не до чого не зобов’язує. Таке собі нагадування про бажалку або цікаву ідею. Тому мусолити тему Будапештського меморандуму є абсолютно тупим заняттям.
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