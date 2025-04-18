Україна і США підписали меморандум про угоду щодо корисних копалин

Україна та Сполучені Штати підписали меморандум про угоду щодо українських корисних копалин. Документ закріплює наміри сторін завершити підготовку та підписати відповідну угоду. Про це повідомила перша віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

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«Сьогодні зробили крок до спільної зі США угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», — написала вона у Facebook.

Також Свириденко заявила, що українська сторона готує створення Фонду інвестицій у відбудову України.

За її словами, відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США — саме з такою метою команди працюють над документом.

«Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну, — додала міністр економіки.

Свириденко зазначила, що попереду — фіналізація тексту угоди та її підписання. А далі — ратифікація парламентами.

Зазначимо, що підписання меморандуму відбулося в онлайн-форматі. З української сторони його підписала міністр економіки Юлія Свириденко, з американської - міністр фінансів Скотт Бессент.

Президент США Дональд Трамп очікує, що підписання угоди з Україною про корисні копалини відбудеться вже наступного четверга, 24 квітня. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єром Італії Джорджією Мелоні.