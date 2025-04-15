Україна отримала від Британії майже $1 млрд із заморожених активів рф

Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Великої Британії на суму 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд). Кошти надано в межах ініціативи G7 ERA, яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку України. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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Деталі

Перший транш у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів надійшов 7 березня 2025 року. Таким чином, загальний обсяг уже залучених коштів становить 1,5 млрд фунтів стерлінгів.

Фінансування надається строком на 30 років. Погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських суверенних активів.

Нагадаємо

1 березня 2025 року Міністр фінансів Сергій Марченко та Канцлерка Казначейства Великої Британії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні фінансування на загальну суму 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд) для зміцнення обороноздатності держави.

Фінансова допомога від Великої Британії є частиною рішення країн G7 щодо запуску механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine на загальну суму до $50 млрд.