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23 января 2025, 15:14 Читати українською

Нацбанк снизил прогноз роста ВВП

Учитывая риски безопасности и сложную ситуацию на рынке труда, НБУ снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год — до 3,6%. В то же время базовый сценарий прогноза НБУ по-прежнему предусматривает постепенное возвращение экономики в нормальные условия функционирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Учитывая риски безопасности и сложную ситуацию на рынке труда, НБУ снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год — до 3,6%.
Фото: НБУ

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Соответственно, в 2026—2027 годах ожидается умеренное ускорение экономического роста — до около 4%.

С одной стороны, последствия войны, отразившиеся на дефиците рабочей силы и недостатке производственного капитала, и дальше будут ограничивать экономику. С другой стороны, восстановлению будут способствовать инвестиции в энергетические и производственные мощности, сохранение достаточно мягкой фискальной политики и рост частного потребления на фоне увеличения доходов населения.

По оценкам НБУ, в 2024 году реальный ВВП Украины вырос на 3,4%, что меньше октябрьского прогноза НБУ. Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 2023 годом.

Это объясняется не только худшими урожаями и несколько слабее внешним спросом, но и реализацией рисков увеличения интенсивности боевых действий, усилением воздушных атак россии и связанным с этим дефицитом электроэнергии.

Отмечается, что сохранение высоких рисков безопасности также сдерживало возвращение мигрантов и приводило к значительному дефициту рабочей силы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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