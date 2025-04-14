Золото б’є історичний рекорд на тлі американської нестабільності

Вартість золота підскочила до нового максимуму — понад $3245 за унцію, реагуючи на хаос у торговельній політиці США. Про це повідомляє Bloomberg.

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Чому зростає

«Золото, схоже, є явним бенефіціаром дебатів, що точаться навколо долара США, і ми стали свідками того, що ціна на золото в режимі абсолютного звіра», — зазначив аналітик Pepperstone Group Кріс Вестон. Ослаблення долара, чий індекс Bloomberg упав до мінімуму з жовтня, зробило золото привабливішим для іноземних інвесторів. За тиждень метал подорожчав на 6%, а з початку року — на 20%, через побоювання рецесії та втечу капіталу в безпечні активи.

Тарифний хаос

Хоча Трамп оголосив паузу в митах на електроніку, його нові заяви про окремі тарифи посилили невизначеність. Це штовхає інвесторів до «тихих гаваней», таких як золото, тоді як срібло дешевшає, а платина й паладій зростають.