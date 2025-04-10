Компанія Apple зафрахтувала вантажні рейси для переправлення 600 тонн iPhone з Індії до Сполучених Штатів Америки у спробі обійти мита президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.
Apple перевезла 1,5 мільйона iPhone з Індії, щоб обійти мита Трампа — Reuters
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Деталі цієї ініціативи дають уявлення про внутрішню стратегію американської компанії-виробника смартфонів щодо обходу тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа, та накопичення запасів популярних iPhone у США — одному з найбільших ринків.
Аналітики застерігають, що ціни на iPhone у США можуть різко зрости, враховуючи значну залежність Apple від імпорту з Китаю — основного виробничого центру компанії, на який поширюється найвища тарифна ставка Трампа у 125%.
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Цей показник значно перевищує тариф у 26% на імпорт з Індії, який наразі призупинено після того, як Трамп оголосив про 90-денну паузу, що не стосується Китаю.
«Apple хотіла обійти мита», — сказало одне з джерел, знайомих з планами компанії.
Apple витратила близько восьми місяців на планування та організацію прискореного проходження митниці для своїх товарів в аеропорту Ченнаї (штат Тамілнад на півдні Індії), і уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді просив чиновників підтримати Apple.
Так звану схему «зеленого коридору» в аеропорту індійського виробничого центру скопійовано з моделі, яку Apple використовує в деяких аеропортах Китаю.
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Зазначається, що з березня з Індії вилетіло близько шести вантажних літаків вантажопідйомністю 100 тонн кожен, один із них — цього тижня, якраз перед набуттям чинності нових мит.
Вага в упаковці iPhone 14 та його зарядного кабелю становить близько 350 грамів. Це означає, що загальний вантаж вагою 600 тонн включав близько 1,5 млн iPhone з урахуванням ваги упаковки.
Apple продає понад 220 млн iPhone на рік у всьому світі, за оцінками Counterpoint Research, п’ята частина загального обсягу імпорту iPhone до Сполучених Штатів зараз надходить з Індії, а решта — з Китаю.
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